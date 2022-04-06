Müşkül Ne Demek? Tdk’ye Göre Müşkül Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kelimeler, hayatın her alanında insanlar arası iletişimin olmazsa olmazıdır. İş, okul veya sosyal yaşantı fark etmeksizin her alanda tek düze bir konuşmaya düşmemek ve kendimizi çok daha iyi ifade edebilmek için kelimelerin yardımına başvururuz. Bazı kelimeler birden fazla cümlenin anlattığı durumu kapsar, bu kelimelerden birisi olan müşkül kelimesi ne demektir? İşte detaylar...

Müşkül Ne Demektir?

Müşkül kelimesi, zor ve çetin durumlar için kullanılan bir kelimedir. Engel, zorluk ve güçlük yaşanılan durumlar anlamına gelen müşkül günlük hayatta oldukça sık duyulan kelimelerden birisidir.

TDK'ye Göre Müşkül Kelimesinin Anlamı Nedir?

Müşkül kelimesi dilimize sonradan Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. Doğru yazımı "müşkül" şeklindedir. TDK sözlük anlamları ise şöyledir;

Engel, güçlük, zorluk

Güç, çetin, zor

Müşkül kelimesinin cümle içinde kullanım örnekleri;