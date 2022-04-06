Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Müşkül Ne Demek? Tdk’ye Göre Müşkül Kelimesinin Anlamı Nedir?
Giriş Tarihi: 6.4.2022 16:57 Son Güncelleme: 6.4.2022 16:57

Müşkül Ne Demek? Tdk’ye Göre Müşkül Kelimesinin Anlamı Nedir?

Müşkül Ne Demek? Tdk’ye Göre Müşkül Kelimesinin Anlamı Nedir?

Günlük hayatta, derslerde bazen bir kitapta denk gelip duyduğumuz birçok kelime vardır. Hali hazırda oldukça zengin bir dile sahip olduğumuz için her gün yeni bir kelime ile tanışmamız oldukça muhtemel bir durumdur. Öğrenilen kelimelerin manalarını da bilmek okuduğumuz veya işittiğimiz her şeyi daha iyi kavramamıza, aynı zamanda da kendimizi çok daha iyi ifade edebilmemiz için oldukça faydalı bir eylemdir. Müşkül kelimesi de sıkça denk gelinen bir kelimedir. Peki, müşkül kelimesi ne demek? TDK’ye göre müşkül kelimesinin anlamı nedir? Bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Kelimeler, hayatın her alanında insanlar arası iletişimin olmazsa olmazıdır. İş, okul veya sosyal yaşantı fark etmeksizin her alanda tek düze bir konuşmaya düşmemek ve kendimizi çok daha iyi ifade edebilmek için kelimelerin yardımına başvururuz. Bazı kelimeler birden fazla cümlenin anlattığı durumu kapsar, bu kelimelerden birisi olan müşkül kelimesi ne demektir? İşte detaylar...

Müşkül Ne Demektir?

Müşkül kelimesi, zor ve çetin durumlar için kullanılan bir kelimedir. Engel, zorluk ve güçlük yaşanılan durumlar anlamına gelen müşkül günlük hayatta oldukça sık duyulan kelimelerden birisidir.

TDK'ye Göre Müşkül Kelimesinin Anlamı Nedir?

Müşkül kelimesi dilimize sonradan Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. Doğru yazımı "müşkül" şeklindedir. TDK sözlük anlamları ise şöyledir;

  • Engel, güçlük, zorluk
  • Güç, çetin, zor

Müşkül kelimesinin cümle içinde kullanım örnekleri;

  • İzin verirseniz, bana sorulan bu müşkül sualin cevabını düşünmek için yalnız kalmak istiyorum.
  • Sen bana bu ay para yollayamayacağını haber verseydin, ev sahibinin karşısında müşkül duruma düşmezdim.

ARKADAŞINA GÖNDER
Müşkül Ne Demek? Tdk’ye Göre Müşkül Kelimesinin Anlamı Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA