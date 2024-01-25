Muşmula Yeni Dünya Farkı Nedir? Yeni Dünya ile Muşmula Aynı Mı?

Yeni dünya ile muşmula, birbirlerine çok benzedikleri için aynı mı değil mi sorusu akıllara gelebilir. Mayhoş bir tadı olan bu meyveler, küçük boyutlu olmalarına rağmen çok çekirdekli bir yapıya sahiptirler. İlkbahar ve yaz aylarında ortaya çıkan yeni dünya ve muşmula, ülkemizde en çok Akdeniz bölgesinde yetiştirilmektedir. Vitamin ve lif kaynağı bu meyveleri yakından tanımak için muşmula yeni dünya farkı nedir, aynı mı öğrenmek gerekir.

Muşmula Yeni Dünya Farkı Nedir?

Malta eriği, muşmula veya yenidünya, her ne kadar farklı meyveler olarak bilinseler de aslında aynıdırlar. Ana vatanı Çin'den tüm dünyaya yayılan bu meyve, Rosaceae familyasından Eriobotrya türüne aittir. Latince adı, Eriobotrya Japonica'dır ve 1000 yılı aşkın bir zamandan beri yetiştirilmektedir. Özellikle kumlu ve killi toprakları seven bu meyve, subtropik iklimlerden hoşlanır. Bundan dolayı, düşük sıcaklığa sahip bölgelerde yetiştirmek imkansızdır. Yenidünya veya diğer adıyla muşmula, küçük, sarı veya turuncu (olgunlaştıktan sonra), sulu, mayhoş ve çok çekirdekli bir meyvedir. Yenidünya ağacı yetiştirmek için fidelerin, ilkbaharda toprağa dikilmesi gerekir. Bakımı eksiksiz olarak yapılan bir ağaç, 2-3 yıl sonra meyve vermeye başlar. Ağaçtan ağaca farklılık gösterse de çoğunlukla Mart ve Haziran aylarında meyveler olgunlaşır ve toplanmaya hazır hale gelirler.

Malta Eriği Çeşitleri Nelerdir?

Sağlık için pek çok faydası bulunan Malta eriği, muşmula veya yenidünyanın, dünyada yaklaşık olarak 800'den fazla çeşidi bulunmaktadır. Türkiye'de ise 52 çeşidi vardır ve bunlar, renk, tat, koku bakımından biraz farklı olabilirler. Yenidünya çeşitlerinden bazıları ise aşağıda belirtildiği gibidir.

Magdall

Mammoth

Kusunoki

Premier

Obusa

Mizuho

Mogi

Safeda

Victor

Wolfe

Uzun Çukurgöbek

Ahmar

Ahdar

Agroti

Asfar

Grasse

Cardona

Golden

Golden Red

Golden Yellow

Türkiye'de en çok yetiştirilen ve ticareti yapılanlar: