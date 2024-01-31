Muş Plaka Kodu Nedir? Muş İl Plakası Kaçtır?

Trafiğe plakasız bir araçla çıkmanın suç olmasının nedeni, olası bir acil durumda yetkililerin araç sahibi ve sürücüye ulaşmasının zor olmasıdır. Bundan dolayı, trafik çevirmelerinde durdurulan bu taşıtlar, para cezası alabilir veya trafikten men edilebilir. Bununla birlikte, her ilin ve ilçenin ayrı plaka kodu bulunur. Bunlardan biri olduğu için Muş plaka kodu nedir ya da il plakası kaçtır cevabı merak edilen sorulardır.

Muş Plaka Kodu Nedir?

Plaka, büyük ölçüde hayatı kolaylaştıran bir uygulamadır ve yasalara göre her motorlu taşıta takılması mecburidir. İl plaka kodları ve harfleri ise bir aracın hangi yöreye ait olduğunu gösterir. Doğu Anadolu'da bulunan bir şehir olan Muş'un plaka kodu ise 49'dur. TÜİK'in yayınladığı verilere göre toplamda 6 ilçesi bulunan Muş'un, 121 mahallesi ve 366 köyü bulunur.

Yüzölçümü 2729 km2 olan Muş'un nüfusu ise 407.992'dir. Bundan dolayı küçük bir şehir olarak kabul edilir ve ile bağlı ilçeler arasında, Muş Merkez İlçesi, Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt ve Varto yer alır. Muş'a bağlı bazı ilçelerin plaka harflerini ise aşağıda belirtildiği gibi listelemek mümkündür.

Muş Merkez İlçesi Plaka Harfleri

49 M 0001-49 M 9999

49 T 0001-49 T 0599

49 T 0900-49 T 9999

49 AC 001-49 AZ 999

49 J 1000-49 J 1999

Malazgirt İlçesi Plaka Harfleri

49 E 0001-49 E 9999

49 J 3000-49 J 3999

49 T 0801-49 T 0999

Varto İlçesi Plaka Harfleri

49 T 0601-49 T 0699

49 F 0001-49 F 9999

49 J 4000-49 J 4999

Bulanık İlçesi Plaka Harfleri

49 T 0701-49 T 0799

49 J 2000-49 J 2999

49 D 0001-49 D 9999