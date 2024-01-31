Muş Plaka Kodu Nedir? Muş İl Plakası Kaçtır?

Trafiğe plakasız bir araçla çıkmanın suç olmasının nedeni, olası bir acil durumda yetkililerin araç sahibi ve sürücüye ulaşmasının zor olmasıdır. Bundan dolayı, trafik çevirmelerinde durdurulan bu taşıtlar, para cezası alabilir veya trafikten men edilebilir. Bununla birlikte, her ilin ve ilçenin ayrı plaka kodu bulunur. Bunlardan biri olduğu için Muş plaka kodu nedir ya da il plakası kaçtır cevabı merak edilen sorulardır.
Plaka, büyük ölçüde hayatı kolaylaştıran bir uygulamadır ve yasalara göre her motorlu taşıta takılması mecburidir. İl plaka kodları ve harfleri ise bir aracın hangi yöreye ait olduğunu gösterir. Doğu Anadolu'da bulunan bir şehir olan Muş'un plaka kodu ise 49'dur. TÜİK'in yayınladığı verilere göre toplamda 6 ilçesi bulunan Muş'un, 121 mahallesi ve 366 köyü bulunur.
Yüzölçümü 2729 km2 olan Muş'un nüfusu ise 407.992'dir. Bundan dolayı küçük bir şehir olarak kabul edilir ve ile bağlı ilçeler arasında, Muş Merkez İlçesi, Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt ve Varto yer alır. Muş'a bağlı bazı ilçelerin plaka harflerini ise aşağıda belirtildiği gibi listelemek mümkündür.
49 M 0001-49 M 9999
49 T 0001-49 T 0599
49 T 0900-49 T 9999
49 AC 001-49 AZ 999
49 J 1000-49 J 1999
49 E 0001-49 E 9999
49 J 3000-49 J 3999
49 T 0801-49 T 0999
49 T 0601-49 T 0699
49 F 0001-49 F 9999
49 J 4000-49 J 4999
49 T 0701-49 T 0799
49 J 2000-49 J 2999
49 D 0001-49 D 9999