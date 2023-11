Must / Musn’t Konu Anlatımı - Must / Musn’t Nerede Kullanılır, Örnekleri Neler?

Must / mustn't konu anlatımı yapılırken bu yardımcı fiillerin cümlelere kattığı anlamlar üzerinde durulmalıdır. Böylece must sözcüğünün olumlu ve olumsuz hali hakkında detaylı bilgiler aktarılabilir. Nitekim must cümleye gereklilik ve tahmin anlamı katarken mustn't da olmaması gereken şeyleri bildirebilir. Dolayısıyla must / mustn't nerede kullanılır, örnekleri neler diyenlere bu konuya ilişkin İngilizce cümleler çevirileriyle birlikte sıralanmalıdır.

Must / Mustn't Konu Anlatımı

İngilizcede cümlelere çeşitli anlamlar katan pek çok yardımcı fiilin kullanıldığı bilinir. Bunlar arasında must ile mustn't da yer alır. Must İngilizcede genellikle tavsiyelerde kullanılan bir yardımcı fiildir. Ancak bu yardımcı fiilin cümleye kattığı farklı anlamlar da mevcuttur. Bununla birlikte mustn't yardımcı fiili de must not olarak uzun haliyle kullanılabilir. Must yardımcı fiilinin olumsuz hali olan bu sözcük ise İngilizce cümlelere yasak anlamı katar. Bu iki yardımcı fiil de ait olduğu dilin kurallarına göre must/ mustn't + V şeklinde kullanılır. Yani bu iki yardımcı fiilden sonra gelen esas fiile herhangi bir ek getirilmemelidir. Bununla birlikte must sözcüğü güçlü bir tahmin veya olasılık bildiren bir duruma yönelik olarak kullanıldığında past participle formundaki sözcüklerle bir araya getirilebilir. Must ve mustn't yardımcı fiillerinin cümlelere kattığı anlamların detaylı açıklamaları ise aşağıdaki gibidir:

Must: zorunluluk, gereklilik durumu/ güçlü ihtimal, tahmin bildiren hususlar/ tavsiye belirten açıklamalar

Mustn't: yasak olan durumları veya hususları bildiren açıklamalar/ olmaması veya meydana gelmemesi gereken durumlar ile olaylar

Must / Mustn't Nerede Kullanılır, Örnekleri Neler?

İngilizcede kullanılan yardımcı fiiller arasında yer alan must ve mustn't cümlelere çeşitli anlamlar katar. Bu yardımcı fiilin olumlu formu olan must genellikle tavsiyelerde, güçlü tahminlerde ve gereklilik bildiren durumlarda kullanılır. Mustn't ise yasak olan şeyleri veya olmaması gereken durumları bildirirken yaygın olarak kullanılan bir yardımcı fiildir. Bu yardımcı fiillerin cümle içerisindeki kullanımlarının görülmesi ise must ve mustn't sözcüklerinin tam olarak kavranmasını kolaylaştırır. Dolayısıyla bu yardımcı fiilleri içeren cümleler ile must ve mustn't sözcüklerinin ilgili cümlelere kattığı anlamlar şu şekilde açıklanabilir: