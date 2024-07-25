Muş’ta antik DNA laboratuvarı kuruluyor

Muş Alparslan Üniversitesi tarih incelemelerinin daha bilimsel yapılabilmesi için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Üniversite'de Türkiye'nin üçüncü antik DNA laboratuvarı kuruluyor. Laboratuvar, arkeolojik buluntuların genetik analizleri ile tarihi olayların daha detaylı ve bilimsel bir şekilde incelenmesine olanak tanıyacak. Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi, 2019 yılında Muş Alparslan Üniversitesi paydaşlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün desteği ve talebiyle, Prof. Dr. Adnan Çevik'in bilimsel danışmanlığında başlatıldı. Proje, 12 üniversiteden 40'a yakın uzmanın, arkeolog, antropolog, tarihçi, sanat tarihçisi, coğrafyacı, jeolog, jeofizikçi, nümizmat, epigraf, 3D modellemeci, grafik tasarımcı, iletişimci ve sosyolog gibi çeşitli alanlardan uzmanların katılımıyla gerçekleştiriliyor.Projenin amacı, Malazgirt Savaşı'nın geçtiği alanı noktasal olarak tespit etmek ve savaşın aşamalarının nerede geçtiğini belirleyerek, ordugâhları, interaktif müze, seyir terasları ve şehitliklerle bir turizm destinasyonu oluşturmak. Bu büyük tarihi olayın yaşandığı yeri deneyimlemek ve şehitlikleri ziyaret etmek için çalışmalar yürütülüyor. Kazı çalışmalarında yaklaşık 600 metal obje ve Bizans'a ait materyaller tespit edildi. Bunlar arasında Bizans İmparatoru Romenos Diogenes'e ait kurşun mühürler ile bronz ve altın sikkeler bulunmuştur. Şehitlik olarak kayda geçen bölgelerde yapılan sondaj kazılarında elde edilen insan kalıntılarının radyokarbon sonuçlarına göre çalışmalar sürdürülüyor.Muş Alparslan Üniversitesi, 12 Aralık 2018 tarihinde "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında "Hayvancılık" alanında pilot devlet üniversitesi olarak seçildi. Bilim ve teknolojik gelişmelerin ışığında, hayvancılıkta pilot devlet üniversitesi olarak bitkisel ve hayvansal üretim yapan yetiştiricilerin ve tarım-hayvancılığa dayalı sanayi sektörünün sorunları yakından takip ediliyor. Çözüme yönelik bilgi ve teknolojiler geliştirmek, nitelikli bilimsel araştırma faaliyetleri yürütmek ve Muş ili başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kırsal nüfusun refah seviyesini yükseltmeye katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapılıyor.Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican şu mesajı verdi:"Değerli Öğrenci Adaylarımız, Muş Alparslan Üniversitesi olarak, bilimin ışığında, köklerimize bağlı kalarak ve tarihimizden aldığımız ilhamla geleceği şekillendirme misyonunu üstlenmiş bulunmaktayız.Amacımız, geleceğe inanan ve korkmadan bakan bireyler yetiştirmektir.Üniversitemiz, sahip olduğu köklü tarih ve milli değerlere duyarlı yaklaşımıyla, gelişen ve yenilenen dünyada bilime katkı sunan, hayallerini gerçeğe dönüştüren öğrencilerin tercih ettiği bir eğitim kurumu olmanın gururunu yaşamaktadır. Bilime, sanata, spora ve geleceğe yön veren gençler yetiştiriyoruz.Doğayla iç içe, güvenli kampüsümüz, modern dersliklerimiz ve gelişen teknolojiye ayak uyduran "öğrenci odaklı" eğitim anlayışımızla, bilime katkı sunmaya devam ediyoruz.Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını kutladığımız bugünlerde, Muş Alparslan Üniversitesi olarak, yaşadığımız bu güzel şehirde kazandığı Malazgirt zaferiyle dünya tarihine yön veren Sultan Alparslan'ın vizyon ve misyonunu benimseyen bir anlayışla çalışmalarımıza devam etmekteyiz.Çok değil, bundan bir buçuk asır önce âleme nizam veren milletimizin, daha adil ve daha merhametli bir dünyanın inşasında yeniden öncü rol oynayacağına olan mutlak inancımızla ve bu uğurda yorulmak bilmeden çalışacağımıza dair sarsılmaz sözümüzle, canımızdan aziz bildiğimiz Türkiye'mizi çok seviyoruz.Bu yolda, her bir öğrencimizin hayallerini gerçekleştirmesine destek olmayı sürdüreceğiz. Geleceği birlikte şekillendirmek adına çıktığımız bu yolda, sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız"