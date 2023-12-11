Muş’ta en büyük yatırımı Milli Eğitim aldı

Muş İl Özel İdaresi'nce okulların yapımında 32 milyon lirayı yıl içerisinde kullandıklarını hatırlatan Kıvanç, "Toplamda 20 okulumuzda teslim edilirse geçici olarak geriye kalan 30 okulumuz 2024 yılı yatırım programında devam ettirilecektir. Bu okullarımız için tabii müteahhitlerin hak edişleri oranına baktığımızda da bugüne kadar ilimize yaklaşık 400 milyon lira aktarıldı. Bu tabi günümüz için son derece önemli bir miktar ve bu projeler tamamlandığında ilimiz 600 dersliğe daha kavuşmuş olacak ve toplamda 6 bin 400 dersliğimiz olacak. Buda derslik başına düşen öğrenci sayımızı da azaltacak ve daha makul bir seviyeye getirecek. Zaten şuanda da çok iyi bir orandayız" dedi.

Yapılan yatırımların içerisinde 32 okulun da yık-yap kapsamında yapıldığını ifade eden Milli Eğitim Müdürü Kıvanç, "Buda son derece önemlidir. 32 okulumuzun yık-yap kararı Kahramanmaraş depreminden daha önce alınmış bir karardı. Depremden önce başlanıldı. Deprem olunca da tabi bunun değerliliği de daha da sürdürülmektedir. Bu anlamda, bu kadar hassas ve ilimizin de deprem bölgesi olması münasebetiyle, Doğu Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu fay hatlarının birleşme noktası Karlıova, Varto ilçemize çok yakınlıktadır. Bakanlığımız son derece önemsiyor ve ilimize yapılan bu yatırımlarla inanıyorum ki daha iyi bir hal alacak. Eğitim öğretim ortamları daha güzel bir yapıya kavuşturacaktır" ifadelerini kullandı.

Kıvanç, "50 proje içerisinde anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, orta öğretim diye nitelendirilen liseler aynı zamanda pansiyon, yemekhanelerimiz, spor salonumuz da bulunmaktadır. Biz bunları bir bütün olarak proje bazında değerlendiriyoruz ama çoğunluk itibariyle okul olarak yapılmaktadır. Çocuklarımızın eğitim ortamlarının iyileştirilmesi için bakanlığımız büyük bir çaba sarf etmektedir. Eğitim öğretim ortamları düzeldikçe eğitimdeki kalite de o oranda artacaktır. Tabi derslik başına düşen öğrenci sayısı azaldıkça bu eğitimi de daha büyük katkı sağlayacaktır. Öğretmenlerimize daha büyük kolaylık sağlayacaktır. Öğrencilerimize daha çok hareket etme imkanı sağlayacaktır. Belki gizli kalmış yetenekler yeni yapılacak olan spor salonlarımızla ortaya çıkaracağız. Yeni yapılan okullarımız daha donanımlıdır. Laboratuvarı, kütüphaneleri, müzik salonları, resim salonları da mevcut. Daha çok çocuklarımıza katkı sunacaktır" diye konuştu.