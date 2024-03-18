Mustafa Kemal İlk Askeri Başarısını Hangi Savaşta Elde Etmiştir? Mustafa Kemal’in İlk Askeri Başarısı Nerede Olmuştur?

Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'na askeri-siyasi anlamda liderlik yapmış ve 1923'ten 1938 yılına kadar cumhurbaşkanı olarak görev almıştır. Cumhuriyetten önce Osmanlı paşası olan Atatürk, Osmanlı Devleti'ne asker olarak hizmet vermiştir. Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesinin önderi olan Mustafa Kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta elde etmiştir ve ilk askeri başarısı nerede olmuştur öğrenmekte fayda vardır.

Mustafa Kemal İlk Askeri Başarısını Hangi Savaşta Elde Etmiştir?

Mustafa Kemal,1881 tarihinde o dönemde Osmanlı Devleti toprağı olan Selanik'te dünyaya gelmiştir. İlkokulu tamamladıktan sonra askeri eğitim almak üzere 1893'te Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne girmiş, burayı bitirdikten sonra 1896'da Manastır Askeri İdadisi'ne başlamış, 1899'da Harp Okulu'na geçmiş, daha sonra 1902'de Harp Akademisi'ne girmiş ve 1903'te üsteğmen olmuştur. 11 Ocak 1905'te ise kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisi'ni bitirmiştir. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını ise 1911-1912 yılları arasında yapılan Trablusgarp Savaşı sırasında kazanmıştır. İtalya ve Trablusgarp arasında yapılan bu savaşa, Mustafa Kemal Paşa ve Enver Paşa gönüllü olarak katılmışlardır. Savaş boyunca Derne ve Tobruk'ta görev alan Mustafa Kemal, 22 Aralık 1911'de zafer kazanmıştır. Bu başarısının ardından, Derne'deki kuvvetlerin komutanlığına atanmıştır. Ancak o sırada çıkan Balkan Savaşları nedeniyle İtalya ile Uşi Antlaşması imzalanmış ve Trablusgarp İtalya'ya bırakılmıştır.

Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda Hangi Görevlerde Bulunmuştur?

Askeri eğitim alan Atatürk hayatı boyunca başarılı bir öğrenci ve aynı zamanda başarılı bir asker olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmadan önce uzun yıllar boyunca Osmanlı Devleti'ne asker olarak hizmet vermiştir. Onun ilk büyük askeri başarısı ise I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi'nde kazandığı zaferdir. 1915 yılında Gelibolu Yarımadası'nda yapılan Çanakkale Savaşı'ndaki taraflar, Türk ve müttefik güçlerdir. Gerek liderliği gerekse zekası ile dikkat çeken Atatürk, bu zaferin ardından 1915'in Ağustos ayında Anafartalar Grubu Komutanlığı'na getirilmiştir. I. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı Ordusu'nda görev alan Atatürk, Çanakkale Cephesi'nde miralay olmuştur. Ardından Filistin ve Sina Cephesi'nde Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı'na getirilmiştir.