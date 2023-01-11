Mustafa Kutlu Kimdir? Mustafa Kutlu Eserleri, Kitapları, Hayatı, Sözleri ve Edebi Kişiliği

Mustafa Kutlu, Erzincan 'da doğmuş ve burada okumuştur. Mustafa Kutlu hangi akım ve toplulukta diye düşünüyorsanız cevabı çok belirgin olmakla beraber, postmodernist edebiyatın temsilcisi olarak yazarlığa başlamış ve eserlerinde de bu tekniği bolca kullanmıştır. Bunun yanında Mustafa Kutlu kitaplarında, cahil ve perişan halkın sorunlarını işlemiş, geri bırakılmış insan yaşamını anlatmıştır. Mustafa Kutlu kimdir sorusunu birlikte inceleyelim.

Mustafa Kutlu Kimdir

Mustafa Kutlu 'nun islam inancına olan bağlılığı yüzünden, hikayelerini din ve tasavvufun yozlaşmasını anlatmaya çalışmıştır. Zamanında edebiyat öğretmenliği de yapan yazarımız, bu mesleğin kendisine göre olmadığını fark edip yazarlık konusunda kendisini geliştirmiştir. Özellikle Hareket ve Dergah dergilerinde senaryolar yazmış, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisinin yayın faaliyetlerini sürdürmüştür. Yazılarında, Türkçülük kavramını oldukça benimsemiş, okuyucusuna da bunu aktarmak istemiştir. Yazılarında kendine has alışılmamış bir cümle yapısıyla baş gösteren Mustafa Kutlu, bu tekniğiyle ün kazanmayı başarmıştır.

Mustafa Kutlu Hayatı

Mustafa Kutlu, 1945 yılında Erzincan 'da dünyaya geldi. Erzincan Lisesi(1963) 'ni bitirdi. Ardından üniversiteyi de Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu. Bir süre farklı şehirlerde öğretmenlik yaptı. 1974 yılında "öğretmenlik bana göre değil" diyerek bu mesleği bıraktı ve ardından Dergah Yayınları 'nda idareci olarak işe başladı. Dergah ve Hareket dergilerinde, Edebiyat Ansiklopedisi 'nin yayın faaliyetleriyle ilgilendi. Birçok senaryo yazdı, sohbet programları yaptı, halkla içli dışlı oldu. Edebi anlamda bu kadar ün kazanmasının en büyük sebebi ise, hikayelerinde işlediği konular oldu.

Mustafa Kutlu, 1960'ların sonlarında yazmaya başladı. Sadece hikaye türünde eserler veren bu sanatçı, eserlerinde coğrafya olarak Anadolu 'nun bulunduğu görülür. Günümüzde hala yaşamını devam ettirmekte, ve kitap çalışmalarına devam etmektedir.

Mustafa Kutlu Eserleri ve Kitapları

Hikâye

Ortadaki Adam (1970)

Gönül İşi (1974)

Yokuşa Akan Sular (1979)

Yoksulluk İçimizde (1981)

Ya Tahammül Ya Sefer (1983)

Bu Böyledir (1987)

Sır (1990)

Arkakapak Yazıları (1995)

Hüzün ve Tesadüf (1995)

Uzun Hikaye (2000)

Beyhude Ömrüm (2001)

Mavi Kuş (2002)

Tufandan Önce (2003)

Rüzgarlı Pazar (2004)

Chef (2005)

Menekşeli Mektup (2006)

Kapıları Açmak (2007)

Huzursuz Bacak (2008)

Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı (2009)

Zafer yahut Hiç (2010)

Hayat Güzeldir (2011)

Anadolu Yakası (2012)

Deneme

Şehir Mektupları (1995)

Akasya ve Mandolin (1999)

Yoksulluk Kitabı (2004)

İnceleme

Sait Faik'in Hikaye Dünyası (1968)

Sabahattin Ali (1972)

Mustafa Kutlu Edebi Kişiliği

Mustafa Kutlu, sadece hikaye türünde eserler vermiştir.

Yazdığı hikayelerde genellikle Anadolu insanının acılarını, cahil ve perişan halk gibi konuları ele almıştır.

İslam inancı çok yüksek bir yazar olduğu için, hikayelerinde din ve yozlaşmayı anlatmaya çalışmıştır.

Üslubu, az söz çok mana şeklinde baş göstermektedir, cümle yapısı ise alışılmamış, kendine özgü bir biçimde kitaplarında görülür.

Hikayelerinde iç şive taklitlerini başarıyla işlemiştir. İnsan derinliğini de araştırarak taşradan şehre bakan bir bakış açısı yakalamıştır.

Mustafa Kutlu Sözleri

Mustafa Kutlu 'nun kitaplarında yazan sözlerinden birkaç tanesi: