Müstemleke Ne Demek? Müstemleke Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Müstemleke ne demek sorusuna cevap bulmak için öncelikle TDK sözlüğünden yararlanabilirsiniz. Bulmacalarda karşınıza çıkan bu kelimenin anlamı için sözlük araştırması birçok alanda işinize yarayacaktır. Bulmacada müstemleke ne anlama gelir? Kelimenin günümüzde yaygın kullanılmayan ve bilinmeyen bir sözcük olduğunu söyleyebiliriz. Müstemleke kelimesinin anlamı nedir? Kelimenin kökeni ve cümle içinde kullanımı yazımızın devamında.

Müstemleke Ne Demek?

Müstemleke Arapça kökenli olan bir kelimedir. Günümüzde yaygın olan bir kelime olmasa da özellikle Osmanlı döneminde bu kelimenin yaygın şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz. Makale ve kitap türündeki eserlerde bu kelimenin sıklıkla kullanıldığını görebilirsiniz. TDK sözlüğünde de kelimenin anlamına yer verilmiştir. Kelimenin Türkçe karşılığı "sömürgecilik" demektir. Bazı kaynaklarda bu kelimenin müstemlekecilik şeklinde kullanıldığını da görebilirsiniz.

Müstemleke Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Müstemleke, Arapçadan dilimize geçmiş olan bir kelimedir. Kelimenin tam olarak karşılığı kolonyalizm, kolonicilik ve sömürgecilik şeklindedir. Bir devletin başka bir devleti egemenliği altına alması müstemleke olarak adlandırılır. Yayılmacı politika anlayışını benimsemiş olan ülkelerin müstemleke siyaseti ile hareket ettiğini söyleyebiliriz.

Müstemleke, bulmacalarda da karşınıza çıkabilecek sorulardan biridir. Bu kelimenin karşılığı olan cevap sömürge ya da sömürgeciliktir. Müstemleke kelimesinin anlamının anlaşılması için örnek cümle yapılarının da incelenmesi gerekir. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapılarını dikkatle inceleyebilirsiniz.