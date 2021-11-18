Gün içerisinde, yazdıklarımızla ya da konuşmalarımızla anlamlı cümleler kurmak isteriz. Bu yüzden de kullanmak istediğimiz kelimelerin anlamlarından eş anlamlı kullanımlarına kadar araştırma ihtiyacı duyarız. Günlük hayatta en çok kullanılan kelimelerden biri olan müşteri kelimesi de kişiler tarafından araştırılır. Bu kelimenin anlamı diğer yandan o kelimenin eş anlamlısı olarak karşımıza çıkar. İşte, Müşteri eş anlamlısı nedir? Müşteri kelimesinin eş anlamlısı

Müşteri kelimesinin anlamı

Dilimize Arapçadan geçen ve sıkça kullanımı bulunan kelimelerden biri müşteridir. Bir şeyi satın alan kişi, alıcı olarak tanımlanan müşteri kelimesinin kökeni Türkçe olarak bilinse de aslı Arapça olan muştarı kelimesinden türemiştir ve satın alma eylemini gerçekleştiren kişi olarak tanımlanmıştır. Bu kelimeyi kullanmak isteyen kişiler anlamı ve kökenini araştırmak isteyebilir. Türkçe kökenli kelime kullanımına özel gösteren kişiler müşteri yerine eş anlamlı kelimelerini kullanabilir.

Müşteri kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede hemen hemen her kelimenin eş anlamlı karşılığı bulunur. Eş anlamlı kelimeler her ne kadar birbirinden farklı yazılsa da aynı anlamı taşıdıkları için rahatlıkla cümle içerisinde kullanılabilir. Arapça muştarı kelimesinden türeyen ve dilimize geçen müşteri kelimesinin de bir eş anlamlı kelimesi vardır. Bu kelime alıcıdır. Alıcı kelimesi aynı zamanda müşteri kelimesini tanımlamak için de kullanılır. Alıcı kelimesinin kökeni Türkçedir. Bu kelime de bir şeyi satın alan, satın alma eylemini gerçekleştiren kişi olarak tanımlanır. Bu iki kelime cümle içerisinde kişilerin isteği doğrultusunda birbiri yerine kullanılabilir.

Müşteri kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Arapça kökenli muştarı kelimesinden türeyen müşteri kelimesinin cümle içinde kullanımı:

Müşteriler, indirimi duyduklarında kapı girişlerine akın etti.

Müşterinin her zaman haklı olduğunu söyleyerek çalışanını azarladı.

Müşteri velinimettir.

Müşteri kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Müşteri kelimesinin hem tanımı hem de eş anlamlısı olan alıcı kelimesi ile örnek cümleler aşağıdaki gibi kullanılabilir: