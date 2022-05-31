Müstezat Nedir? Divan Edebiyatı Nazım Biçimlerinden Müstezat Özellikleri Ve Örnekleri Neler, Ne Demek?

Serbest müstezat konusunu öğrenmeden Divan edebiyatını tam olarak bilmek mümkün değildir. Peki ya müstezat nedir? Müstezat edebiyat içerisinde özellikle Divan edebiyatını okurken öğrenmesi çok önemli bir konudur. Divan edebiyatı nazım biçimlerinden müstezat özellikleri ve örnekleri neler, ne demek? sorularına cevap bulmak Divan edebiyatına çok ayrı bir pencereden bakabilmek için önemlidir. Peki ya müstezat nedir?

Müstezat Nedir?

Müstezat, bir gazelin her satırına bir kısa dize ekleyerek meydana getirilen şiir biçimidir. Çoğunlukla aruzun "mef'ulü/ mefailü/ mefailü/ feulün kalıbı oluşturulmak suretiyle yazılırlar. Bu türde her bir satırdan sonra bu kalıbın ilk ve son noktası olan mef'ulü/ feûlün kalıbına uygun bir kısa satır söylenir. Eklenen bu kısa satıra ziyade ismi verilir.

Ziyadeler satırdan sayılmadığından dolayı iki uzun iki kısa satırdan oluşan 4 dize bir beyit olarak sayılmaktadır. Kısa dizelerin okunması da okunmaması da beytin anlamı bir bütün oluşturmasını sağlar. Ziyadesi bir satırdan çok daha fazla olan müstezatlar da mevcuttur. Tez ziyadeli müstezatlara "sade" çitf ziyadeli olan müstezatlara ise "çift" denmektedir.

Müstezat Örnekleri

Örnek 1:

1. Çehre-i zîbâsı anun gülşen-i cândur

Halk-ı cihâna

Mâ'î ridâsı sanasın âb-ı revândur

Bâğ-ı cinâna

2. Mutrib-ı devrân ile cânânun elinden

Nây gibi ben

Nâle vü feryâd iderin hayli zamândur

Kevn ü mekâna

3. Cevr ider ol yâr bana hey meded Allah

Neyleyeyin âh

Kime şikâyet ideyin şâh-ı clhândur

Devr-i zamana

4. Bağrumı hûn itdi benüm firkat-i cânân

Mihnet-i hicran

Sevgüli yâr ayrılığı ne yamandur

Âşık olana

5. Nâz ile Yahya kulınun gönlini aldı

Odlara saldı

6. Kûyına varup garazum âh u figândur

Olsa bahane

Yahya Bey

Örnek 2:

Ey şûh-ı kerem-pîşe dil-i zâr senindir

Yok minnetin aslâ

V'ey kân-ı güher anda ne kim var senindir

Pinhân ü hüveydâ

Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz

Baş üzre yerin var

Gül goncesisin gûşe-i destâr senindir

Gel ey gül-i ra'nâ

N'eylersen edip bir iki gün bâr-ı cefâya

Sabreyle de sonra

Peymâne senin hâne senin yâr senindir

Ey dil tek ü tenhâ

Bir bûse-i can-bahşına ver nakd-i hayâtı

Ger ka - 'il olursa

Senden yanadır söz yine bâzâr senindir

Ey âşık-ı şeydâ

Çeşmânı siyeh-mest-i sitem kâkülü pür-ham

Ebrûları pür-çîn

Benzer ki bu dildâr-ı cefakâr senindir

Bî-şübhe Nedîmâ

Nedim

Serbest Müstezat Nedir?

19. Yüzyıl sonlarında bilhassa Servet-i Fünun'cuların geliştirmiş olduğu serbest müstezat, nazım biçimlerinden bir tanesidir. Divan şiirindeki müstezat'tan hem aruz hem de hecenin farklı kalıplarıyla yazılabilme özelliği ile ayrılır.

Müstezat ne demek?

Türk Dil Kurumunda yazıldığı şekline göre Müstezat kelimesi her satırında küçük bir dize daha eklenmiş olan bir divan edebiyatı nazım türü şeklindedir. Bu sayede dize sayıları iki katına çıkarak yazıyı uzatır. Eklenmiş olan dizeler diğer dizelere göre çok daha kısadır ve bu nedenle yazıya daha hoş bir görüntü kazandırmaktadır. Bir diğer taraftan, az kelime kullanımı dolayısıyla çok daha etkileyici bir yapı meydana getirmiş olur.