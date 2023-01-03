Müstezat Nedir? Serbest Müstezat Ne Demek, Örnekleri, Özellikleri ve Kafiye Şeması Nedir?

Müstezat nedir divan yazısında olan ve bu yazıya bir özellik katan tekniktir. Tekniğin isminden de anlaşılacağı gibi eski edebiyatı çağrıştıran bir durum söz konusudur. Çünkü Müstezat kafiye düzeni günümüzde kullanılmamaktadır. Günümüzde olmayan bir şeyin araştırılmasından ziyade anlaşılması kolay olmayabilir. müstezad nedir veya müstezat nazım birimi nedir gibi bir soruyla ilerlemek daha mantıklıdır. Üstüne birde Serbest müstezat örneği çalışılsa konu hakkında başarılı olunabilir. Tabii ilk olarak serbest müstezat nedir, müstezat ne demek olduğu çözülmelidir.

Müstezat Nedir?

Müstezat tam olarak edebiyat çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir kavramdır. Müstezattan bahsederken edebiyatın sınırlarını daraltmak gerekir. Edebiyatın sınırları ise yıl aralığı ya da yüzyıl verilerek belirlenir. Dolayısıyla müstezat 19. yüzyılın sonrasını kapsayan bir edebiyat terimidir. Müstezat edebiyat teriminin Türk Edebiyata girmesi farklı diller vasıtasıyla olmuştur. Yani farklı ülkelerin edebiyatı Türk Edebiyatına bu tekniğin girmesini sağlamıştır. Bu edebiyat tekniğinin Türk Edebiyatına geçmesine etki eden Arap Edebiyatıdır. Öncelikle müstezat edebiyat teriminin ne olduğunu bilmek için bazı kavramları bilmek gerekir. Bunlar mısra, beyit, ziyade kavramlarıdır. Herhangi nazım şeklinde her beyitin ya da mısranın sonuna getirilen ek mısradır. Getirilen ek mısranın aynı ölçüde ve kısa olması gerekir. Aynı ölçüde ve kısa olan bu ek mısraya da ziyade denmektedir.

Serbest Müstezat Ne Demek, Özellikleri ve Kafiye Şeması Nedir?

Müstezat diğer adıyla serbest müstezat mısra ya da beyitlerin sonuna getirilen ek mısrayı ifade etmektedir. Ek olarak getirilen bu mısraların özelliği aynı ölçüde ve kısa olmasıdır. Ayrıca her mısraya ve her beyite bu ek mısraların getirilmesi gerekir. Müstezat edebiyat tekniğinin kafiye şeması ise 4 farklı şekildedir. 4 farklı müstezat kafiye şeması şu şekildedir:

1. a(a) a(a); b(b) a(a); c(c) a(a) . . . 2. a(a) a(a); x(x) a(a); x(x) a(a) . . .

3. a(b) a(b); c(c) a(b); d(d) a(b) . . . 4. a(b) a(b); x(x) a(b); x(x) a(b). . .