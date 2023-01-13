Mutasyon Ne Demek? Biyolojide DNA’nın Mutasyona Uğraması Ne Anlama Gelir, Örnekleri Nelerdir?

Mutasyon ne demek sorusuna cevap aranırken mutasyon nedir, mutasyon örnekleri ekseninde araştırma yapmak daha uygun olacaktır. Biyolojide Mutasyon ne anlama gelir sorusu geçmişten günümüze irdelenmiş ve soruya ayrıntılı cevaplar bulunmuştur. Konunun yüzeysel ve derinlemesine incelendiği çok sayıda kaynak vardır. Bu kaynaklar içinden istediğiniz düzeyde araştırma yapabilirsiniz. Mutasyon özellikleri yazımızın devamında.

Mutasyon Ne Demek?

Mutasyon, kelime anlamı itibariyle rastlantısal değişim demektir. Bu değişim ile genom dizilimindeki nükleotid başka bir yapıya dönüşür. Söz konusu değişim bu tür küçük bir değişim olabileceği gibi büyük bir değişim de olabilir. Örneğin bir kromozomun baştan sona kopyalanarak sayısının artması da mutasyondur. Mutasyonlar spesifik bir gen ya da birkaç deni etkileyebilir.

Mutasyonlar son derece önemli olaylardır. Yaşanan mutasyonlar ile popülasyon içinde çeşitlilik sağlanabilir. Evrimin yaşanması için popülasyonda çeşitliliğin görülmesi gerekir. Popülasyon içinde bulunan tüm canlılar bire bir aynı olursa çevre şartlarına karşı avantajlı ya da dezavantajlı canlılar oluşamazdı. Hepsinin eşit avantaja ya da eşit dezavantaja sahip olması söz konusu olurdu. Doğanın çok farklı bölümlerinde ortaya çıkan bakterilerde dahi tek tiplilik görülmez. İşte bu durumun ortaya çıkmasını sağlayan mutasyonlardır.

Mutasyon Örnekleri

Doğadaki mutasyonlar durmaksızın gerçekleşir. Mutasyonun her canlıda yarattığı değişim birbirinden farklıdır. Bu da canlıların çeşitli alanlarda avantaj ve dezavantaj kazanmasına neden olur. Yaşanan mutasyonlar ile canlının ne şekilde evrimleşeceği şekillenmiş olur.

Halk arasında yanlış bilinen bir hususa da değinmek istiyoruz. Halk arasındaki inanışa göre mutasyonların zararlı olduğu görüşü hâkimdir. Fakat konu bilim ışığında değerlendirildiğinde mutasyonlarının çok faydalı olduğu sonucuna ulaşılabilir.

Mutasyon Özellikleri

Mutasyonların özellikleri bilindiğinde konunun çok daha iyi anlaşılacağı sonucuna varılabilir. Bu kapsamda mutasyonların özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.