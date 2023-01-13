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Giriş Tarihi: 13.1.2023 11:34 Son Güncelleme: 13.1.2023 11:34

Mutasyon Ne Demek? Biyolojide DNA’nın Mutasyona Uğraması Ne Anlama Gelir, Örnekleri Nelerdir?

Mutasyon ne demek sorusu biyoloji biliminin konusudur. Mutasyon nedir, mutasyon örnekleri bu derste incelenir. Özellikle lise dönemi biyoloji derslerinde mutasyon konusu incelenmeye başlanır. Biyolojide Mutasyon ne anlama gelir ile ilgili konular yükseköğretim kurumlarının biyoloji bölümlerinde de incelenir. Mutasyon özellikleri ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık ve yazımızda ayrıntıları derledik.

Mutasyon Ne Demek? Biyolojide DNA’nın Mutasyona Uğraması Ne Anlama Gelir, Örnekleri Nelerdir?

Mutasyon ne demek sorusuna cevap aranırken mutasyon nedir, mutasyon örnekleri ekseninde araştırma yapmak daha uygun olacaktır. Biyolojide Mutasyon ne anlama gelir sorusu geçmişten günümüze irdelenmiş ve soruya ayrıntılı cevaplar bulunmuştur. Konunun yüzeysel ve derinlemesine incelendiği çok sayıda kaynak vardır. Bu kaynaklar içinden istediğiniz düzeyde araştırma yapabilirsiniz. Mutasyon özellikleri yazımızın devamında.

Mutasyon Ne Demek?

Mutasyon, kelime anlamı itibariyle rastlantısal değişim demektir. Bu değişim ile genom dizilimindeki nükleotid başka bir yapıya dönüşür. Söz konusu değişim bu tür küçük bir değişim olabileceği gibi büyük bir değişim de olabilir. Örneğin bir kromozomun baştan sona kopyalanarak sayısının artması da mutasyondur. Mutasyonlar spesifik bir gen ya da birkaç deni etkileyebilir.

Mutasyonlar son derece önemli olaylardır. Yaşanan mutasyonlar ile popülasyon içinde çeşitlilik sağlanabilir. Evrimin yaşanması için popülasyonda çeşitliliğin görülmesi gerekir. Popülasyon içinde bulunan tüm canlılar bire bir aynı olursa çevre şartlarına karşı avantajlı ya da dezavantajlı canlılar oluşamazdı. Hepsinin eşit avantaja ya da eşit dezavantaja sahip olması söz konusu olurdu. Doğanın çok farklı bölümlerinde ortaya çıkan bakterilerde dahi tek tiplilik görülmez. İşte bu durumun ortaya çıkmasını sağlayan mutasyonlardır.

Mutasyon Örnekleri

Doğadaki mutasyonlar durmaksızın gerçekleşir. Mutasyonun her canlıda yarattığı değişim birbirinden farklıdır. Bu da canlıların çeşitli alanlarda avantaj ve dezavantaj kazanmasına neden olur. Yaşanan mutasyonlar ile canlının ne şekilde evrimleşeceği şekillenmiş olur.

Halk arasında yanlış bilinen bir hususa da değinmek istiyoruz. Halk arasındaki inanışa göre mutasyonların zararlı olduğu görüşü hâkimdir. Fakat konu bilim ışığında değerlendirildiğinde mutasyonlarının çok faydalı olduğu sonucuna ulaşılabilir.

Mutasyon Özellikleri

Mutasyonların özellikleri bilindiğinde konunun çok daha iyi anlaşılacağı sonucuna varılabilir. Bu kapsamda mutasyonların özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Mutasyonlar kendini derhal gösterebileceği gibi pasif de kalabilir.
  • Pasif kalan mutasyonlar yıllar sonra kendini göstererek aktif hale gelebilir.
  • Mutasyonun etkileri sonucu fonksiyon kaybı, öldürücü etki, koşullu öldürücü etki görülebilir.
  • Mutasyonlar nötr de kalabilir.
  • Öldürücü etkiye sahip olan mutasyonlar canlının hangi yaşamında gerçekleşirse gerçekleşsin yaşam şansını önemli ölçüde düşürür.
  • Mutasyonlar yaşamın her döneminde gerçekleşebilir.

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