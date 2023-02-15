Muteber Ne Demek? Muteber Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Muteber ne demek ya da muteber nedir; sözlük anlamında değerli, kıymetli ve saygılı olarak tanımlanmaktadır. Her sözcüğün bir etimolojik kökeni varken sözcüğün kökeni ne, diye sorduğumuzda Arapça kökendir. Arapça kökenli olan bu sözcük nasıl yazılır, baktığımızda Latin harfleri ve Arap harfleriyle yazılır. Sözcüğün daha iyi anlaşılması için muteber cümle içinde kullanımı nasıl, göz atmak gerekir. Muteber olmak şeklinde de kullanılan sözcüğün, muteber değildir ne demek yine cümle içindeki kullanımı cevaplar.

Muteber Ne Demek?

Etimolojik olarak Arapça kökenli olan ve dilimize yerleşmiş olan bu sözcük birden fazla alanda kullanılmaktadır. Bu sözcük Türkçe'de "itibar gören, hatırı sayılan, saygınlığı bulunan, saygın,

sözü geçer, güvenilir, inanılır" anlamlarında kullanılmaktadır. Bu kelime hukukta da bu anlamlar çerçevesinde kullanılmaktadır.

Muteber Kökeni Ne?

Arapça kökenli olan bu sözcük "itibar edilen, saygı gören" sözcüğünden alıntıdır. "saydı, saygı gösterdi" eyleminin mef'ul çekimli kalıbıdır. Aynı zamanda bu kelime tarihte ilk kez Âşık Paşa'nın Garip-name (1330) eserinde yer almıştır.

Muteber Cümle İçinde Kullanımı

Muteber; saygın, saygınlığı bulunan, itibar gören, hatırı sayılır olan anlamına gelen bir sözcük olarak kullanılmaktadır. Muteber sözcüğü sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Bu sözcüğü daha iyi anlamak için cümle bağlamında incelemek gerekir. Sözcüğün cümle içinde kullanımına birkaç örnek verecek olursak: