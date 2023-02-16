Mütefekkir Ne Demek? Mütefekkir Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Mütefekkir ne demek ve kime denir, baktığımızda isim olarak nitelendirilen Arapça kökenli bir sözcüktür. Kelimenin kökeni nedir, diye soracak olursak Arapça fkr kökünden türemiştir. Arapça kökenli oldu için mütefekkir nasıl yazılır bakacak olursak hem Arap harfleriyle hem de Latin harfleriyle yazılır. Türkçe 'de tefekkür eden anlamın gelen dinde mütefekkir ne demek, din ansiklopedilerinden öğrenebiliriz. Dini terim olarak kullanıldığında kime denir ve ne için denir, soruları da cevapların içindedir.

Mütefekkir Ne Demek?

Arapça kökenli olan Mütefekkir sözcüğü, Türkçe'de "tefekkür eden" anlamına gelmektedir. Sözcüğün Türkçe sözlükteki anlamı ise eskimiş isim olarak belirtilmektedir. Anlamı ise düşünür demektir.

Kelimenin Kökeni Nedir

Arapça fkr kökünden gelen mutafakkir متفكّر z "tefekkür eden" sözcüğünden alıntıdır.

Mütefekkir kelimesi tarihte bilinen ilk kez Tezkiret-ül Evliya eserinde (1341) : "Gérü yérüne geldi ve mütefekkir oldu oturdı"

"Geri yerine geldi ve mütefekkir oldu oturdu" olarak yer almıştır.

Dinde Mütefekkir Ne Demek?

Mütefekkir sözlükte; düşünür, düşünen, derin mes'eleleri düşünen, fikir üreten, tefekkür eden gibi anlamlara gelir.

Mütefekkir; genel sorunlar ve konular üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan, derin düşünebilen, doğru düşünebilen, düşünmeyi meslek edinmiş olan, geniş bilgi sahibi, bilgilerin irdelemesini, kontrolünü yapabilen, alim, düşünür demektir. İslam dininde tefekkür eden kimseye mütefekkir denir.

Mütefekkir Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Kelimelerin sözlük anlamlarının yanında cümle içinde kullanımları da anlamak için önemlidir. Bir sözcük ya da sözcük grubunun en iyi anlaşılma yollarından biri de cümle içinde kullanmaktır. Bunun için mütefekkir sözcüğünü daha iyi anlamak için cümle içinde kullanmak daha yerinde olacaktır. Mütefekkir sözcüğüyle ilgili bazı edebi ve alıntı cümleler şunlardır:

• Ciddî, müessir, mütefekkir bir çehre ile esircinin o cesim ellerinden tutarak evden çıktılar (Sâmipaşazâde Sezâî)

• Rabbimden mütefekkir, şair ve yazar Üstadımıza sağlık sıhhat ve afiyetler temenni ediyorum.

• Her eser, mütefekkirlerimiz tarafından artık ciddiyetle telakkî edilmeye lâyık görülmüyor (Ahmet Hâşim).

• Bugün ve yarına dair konuşan her mütefekkir, bunu dün üzerinden gerçekleştirir.

• Osmanlı'nın en aydın mütefekkirleri bile artık Cumhuriyet'in gerekliliğine inanıyordu.

• Cumhuriyet Dönemi'nin mütefekkirleri, dönemin siyasal ve sosyal yapısının nabzını iyi tutmuştur.