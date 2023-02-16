Mütemadiyen Ne Demek? Mütemadiyen Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Mütemadiyen kelimesi dilimize Arapça' dan gelmiş bir kelimedir. Türkçede yaygın kullanılan bir kelime olarak bilinir. Genel olarak "sürekli" anlamında kullanılır. Bu kelime ile ilgili bütün detayları ve en merak edilen soruları sizler için derledik. İşte araştırılması gereken sorular; mütemadiyen ne demek, mütemadiyen kelimesinin kökeni ve etimolojisi nedir, mütemadiyen cümle içinde kullanımı nasıl olur?

Mütemadiyen Ne Anlama Gelir?

Mütemadiyen sözcüğü dilimize Arapça' dan geçme bir sözcüktür. Fakat dilimize yerleşmiştir ve günlük hayatta da kullanımı yaygındır. Bu kelime "ara vermeden, sürekli olarak" anlamlarına gelmektedir. Bir durumun veya olayın sürekli devam etmesini anlatan bir kelimedir. Aslında biz buna rutin de diyebiliriz. Bir şey belli aralıklarla da olsa sürekli devam ediyorsa bu olaya da mütemadiyen devam ediyor diyebiliriz. Örneğin; Her gün mütemadiyen 1 saat kitap okurum. Burada bahsedilen aralıksız kitap okumak değil her gün mutlaka yapılan bir aktiviteyi belirtmektir.

Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?