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Giriş Tarihi: 21.2.2024 14:13 Son Güncelleme: 21.2.2024 14:14

Mütevatir Ne Demek? Mütevatir Haber Nedir, Ne Anlama Gelir?

Geçmişten süregelen birçok bilgi nesilden nesile, dilden dile yayılarak günümüze kadar gelmiştir. "Mütevatir" kelimesi, Arapça kökenli bir terimdir ve genellikle "çok sayıda insan tarafından rivayet edilmiş, kesin olarak doğruluğu kabul edilen" anlamına gelir. Bu nedenle mütevatir haberler, kesin bilgidir ve delil olarak kullanılabilir, İslam dininde özellikle hadis ilminde kullanılır. Mütevatir haber ne demek, nedir, ne anlama gelir gibi konular bu nedenle özellikle İslam dini için fazlaca önem arz eder.

Mütevatir Ne Demek? Mütevatir Haber Nedir, Ne Anlama Gelir?

Bir olay veya bilgiyi aktaran çok sayıda güvenilir kaynağın bulunmasıyla sağlanan bir bilgiler vardır ve bir delile ihtiyaç duyulmaz. Mütevatir haber ne demek, nedir, ne anlama gelir gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise bu tür haberler, toplumun geniş bir kesimi tarafından kabul görmüş ve güvenilirlikleri yüksek kabul edilmiş olan haberlerdir. İslam'da özellikle hadis alanında mütevatir haberler, sahih ve güvenilir kabul edilir ve hükümlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynarlar.

Mütevatir Ne Demek?

Mütevatir, yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluğun bir olay hakkında verdikleri kesin haber anlamına gelir. Bu haber, o kadar çok kişi tarafından nakledilmiştir ki, yalan olması imkansızdır. Mütevatir haberler, kesin bilgi olarak kabul edilir ve delil olarak kullanılabilir.

Mütevatir haberin şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Haberi nakleden kişilerin sayısı çok fazla olmalıdır.

  • Haberi nakleden kişiler, yalan söyleyecek ahlaki seviyeden uzak olmalıdır.

  • Haberi nakleden kişiler, haberi bizzat duymuş veya görmüş olmalıdır.

  • Haberin nakli, nesilden nesile aktarılmış olmalıdır.

Mütevatir haberin örneklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliği

  • Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olması

  • Namazın farz olması

Mütevatir Haber Nedir, Ne Anlama Gelir?

Mütevatir haberler, İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Bu haberler, dinin temelini oluşturur ve inanç ve amel için kaynak olarak kullanılır.

Mütevatir haberin önemini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Mütevatir haberler, kesin bilgi kaynağıdır.

  • Mütevatir haberler, inanç ve amel için kaynak olarak kullanılır.

  • Mütevatir haberler, dinin temelini oluşturur.

Mütevatir haberin karşıtı şu şekildedir:

  • Haber-i âhad, mütevatir haberin karşıtıdır. Haber-i âhad, tek bir kişi tarafından nakledilen haberdir. Haber-i âhad, kesin bilgi kaynağı değildir ve delil olarak kullanılamaz.

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Mütevatir Ne Demek? Mütevatir Haber Nedir, Ne Anlama Gelir?
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