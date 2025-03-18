Mütevazi kelimesi yazımı en çok karıştırılan kelimelerden biridir. Yazımına dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü "mütevazi" ve "mütevazı" kelimelerinin anlamları birbirinden farklıdır. Yazımını karıştırılanlar ise doğru yazımını öğrenmek için TDK'ye danışmaktadır. Özellikle okula giden öğrencilerin doğru yazımını öğrenmek için araştırdığı konular arasında mütevazi nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı mütevazi mi mütevazı mı soruları bulunmaktadır.

Mütevazi Nasıl Yazılır?

Mütevazi kelimesinin yazımı oldukça karıştırılmaktadır. Yaygın kullanımı mütevazi şeklinde olsa da doğru kullanımı "mütevazı" şeklindedir. Mütevazı, kendini büyük göstermeyen, alçakgönüllü; çok gösterişli olmayan, sade anlamında kullanılan bir sıfat kelimedir. Mütevazı kelimesi, bir kişinin ya da bir şeyin gösterişten kaçınarak, sadelik ve alçakgönüllülükle davrandığını ifade etmektedir.

Örnek cümleler ise şu şekildedir:

· O, büyük bir başarıya imza atmasına rağmen hâlâ mütevazı bir şekilde yaşıyor.

· Mütevazı tavırlarıyla herkesin takdirini kazandı.

· Zengin olmasına rağmen, hayatını çok mütevazı bir şekilde sürdürüyor.

· Onun mütevazı yaklaşımı, çevresindeki insanlar tarafından çok seviliyor.

· Dürüst ve mütevazı bir insan olmanın, gerçek başarıya giden yol olduğuna inanıyorum.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Mütevazi Mi Mütevazı Mı?

TDK'ye göre kelimenin doğru yazımı mütevazıdır. Mütevazi kelimesi birbirine paralel olan anlamına gelmektedir. Alçakgönüllü, gösterişi olmayan anlamına gelmesi için mütevazi kelimesinin kullanımı anlatım bozukluğuna yol açmaktadır ve yanlış bir kullanıma sebep olmaktadır.