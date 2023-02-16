Mütevellit Ne Demek? Bundan Mütevellit Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Mütevellit ne demek sorusuna cevap bulmak için küçük bir internet araştırması ya da TDK kaynaklarını tercih edebilirsiniz. Birçok kişi bu kelimeyi günlük konuşma dilinde kullanılsa da çokları kelimenin anlamını bilmez. Mütevellit kelimesinin kökeni ve etimolojisi, kelimenin anlamının araştırılmasında size yol gösterecektir. Etimoloji ile birlikte kelimenin cümle içinde kullanımı da merak edilenler arasındadır. Bundan mütevellit cümle içinde kullanımı yazımızın devamında.

Mütevellit Ne Demek?

Mütevellit, kökeni Arapça olan bir kelimedir. Zaman içerisinde Türkçeye giren bu kelime günümüzde de halen kullanılmaktadır. Özellikle yaşı ilerlemiş olan kişilerin günlük konuşma dilinde dahi bu kelimeye yer verdikleri görülür. Yeni nesil bu kelimeye kısmen yabancı olabilir.

Mütevellit kelimesinin anlamına TDK kaynaklarında da yer verilmiştir. Bu sözlüklerde mütevellit, "yüzünden, dolayı, ötürü, için" gibi kelimelerin yerine kullanılır. Ayrıca söz konusu kelimenin bir şeyden ileri gelmiş, meydana gelmiş anlamının olduğunu da söyleyebiliriz.

Bundan Mütevellit Cümle İçinde Kullanımı

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