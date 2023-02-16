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Giriş Tarihi: 16.2.2023 11:07 Son Güncelleme: 16.2.2023 11:07

Mütevellit Ne Demek? Bundan Mütevellit Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Mütevellit, geçmişten günümüze yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Mütevellit ne demek? Her ne kadar yabancı kökenli olsa da günümüzde de bu kelimenin yaygın kullanımına şahit olursunuz. Mütevellit kelimesinin kökeni ve etimolojisi incelenerek kelimenin derin anlamına inmeniz mümkün olacaktır. Kelimenin cümle içinde kullanımını da merak edebilirsiniz. Bundan mütevellit cümle içinde kullanımı konusunu sizler için araştırdık ve yazımızda gerekli açıklamaları derledik.

Mütevellit Ne Demek? Bundan Mütevellit Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Mütevellit ne demek sorusuna cevap bulmak için küçük bir internet araştırması ya da TDK kaynaklarını tercih edebilirsiniz. Birçok kişi bu kelimeyi günlük konuşma dilinde kullanılsa da çokları kelimenin anlamını bilmez. Mütevellit kelimesinin kökeni ve etimolojisi, kelimenin anlamının araştırılmasında size yol gösterecektir. Etimoloji ile birlikte kelimenin cümle içinde kullanımı da merak edilenler arasındadır. Bundan mütevellit cümle içinde kullanımı yazımızın devamında.

Mütevellit Ne Demek?

Mütevellit, kökeni Arapça olan bir kelimedir. Zaman içerisinde Türkçeye giren bu kelime günümüzde de halen kullanılmaktadır. Özellikle yaşı ilerlemiş olan kişilerin günlük konuşma dilinde dahi bu kelimeye yer verdikleri görülür. Yeni nesil bu kelimeye kısmen yabancı olabilir.

Mütevellit kelimesinin anlamına TDK kaynaklarında da yer verilmiştir. Bu sözlüklerde mütevellit, "yüzünden, dolayı, ötürü, için" gibi kelimelerin yerine kullanılır. Ayrıca söz konusu kelimenin bir şeyden ileri gelmiş, meydana gelmiş anlamının olduğunu da söyleyebiliriz.

Bundan Mütevellit Cümle İçinde Kullanımı

Mütevellit kelimesi yalın şekilde kullanılabildiği gibi kelimenin genellikle "bundan mütevellit" olarak kullanıldığını görürsünüz. Söz konusu kelime, kullanıldığı cümleye havalı bir anlam katar. Bu kelimeyi genellikle büyükler kullanıyor olsa da konuşmacıların da bu kelimeyi yaygın olarak kullandığı dikkat çeker. Mütevellit kelimesinin kullanımı ile ilgili aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.

  • İstediğimi yapmamasından mütevellit başıma bunlar geldi.
  • Deprem olmasından mütevellit evleri yıkıldı.

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Mütevellit Ne Demek? Bundan Mütevellit Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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