Mutlak Hak Nedir? Hukukta Mutlak Haklar Neler, Örnekleri ve Özellikleri Neler?

Mutlak haklar nelerdir? Modern hukukta haklar, mutlak haklar ve nisbi haklar olarak iki kısımda sınıflandırılır. Konumuz olan mutlak haklar nedir denildiğinde hak sahipleri tarafından herkese karşı ileri sürülebilen haklardır diye açıklanır. Eşya üzerindeki haklar ve kişilik hakları mutlak haklar kaça ayrılır sorusunun cevabıdır. Bununla birlikte sosyal devlet yapısında belli başlı mutlak hak özellikleri bulunur. Bu özellikler kişinin kendi hür iradesini etkin bir şekilde yansıtır. Bu yazımızda mutlak hak örnekleri vererek merak edilen bu konuyu inceleyeceğiz.

Mutlak Hak Nedir?

Mutlak hak herkese karşı öne sürülebilen ve başkaları ihlal edilebilen haklardır. Mutlak haklar kişilerin hür iradesi ve yaşama hakkı gibi temel konuları içerir. Tüm canlılar için geçerli bir yapıdır. Kaliteli ve düzenli bir toplum yaşamının temel unsurlarındandır.

Mutlak Haklar Nelerdir?

- Mutlak haklar her canlının fiziksel ve mental sağlığını, kişisel özel alanını, mahremiyetini, namusunu, şerefini, haysiyetini korur.

- Herkese karşı ileri sürülebilen haklardır.

- Kişinin yaşamsal varlığını ortaya koyan ve hiç kimsenin mahrum edilemeyeceği haklardır.

- Mutlak haklara yapılan haksızlıklar için mahkemeler görevlendirilmiştir.

- Mutlak haklar başka kişilere devir yapılamaz ve yahut da miras olarak başka kimselere bırakılamaz.

Mutlak Haklar Kaça Ayrılır?



Mutlak haklar kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi kişiler üzerindeki mutlak haklardır. Diğeri ise eşya üzerindeki mutlak haklardır. Maddeler halinde inceleyelim.

Kişiler üzerindeki mutlak haklar; bir kişinin kendisi veya bir başkası üzerindeki haklarıdır. Örnek olarak kişilik, velayet ve vesayet hakkı verilebilir.

Eşya üzerindeki mutlak haklar ise "fikri" ve "ayni" olmak üzere iki kısımda incelenir.

Fikri haklar; fikir ürünlerinden oluşan haklardır. Örneğin bir şairin yazmış olduğu şiir üzerindeki hakkıdır. Mutlak olan bu hak, bunu ihlal edenlere karşı ileri sürülebilir.

Ayni haklar; kişilerin eşya üzerindeki haklarıdır.

Örnek olarak kişinin kendi evi veya arabası üzerindeki hakkıdır. Ayni haklar da kendi içinde 5'e ayrılır. Bunlar;

1. Mülkiyet Hakkı

2. İrtifak Hakkı

3. İntıfa Hakkı

4. Sükna Hakkı

5. Rehin Hakkı