Mutlak Konum Nedir, Sonuçları Neler? Türkiye’nin Mutlak Konumu Ve Özellikleri

Mutlak konum, dünya haritasında bir yerin, başlangıç enlemi ve boylamı, Greenwich'e göre bulunduğu yere mutlak konum ismi verilmektedir. Mutlak konumun belirlenmesi için paralel ve meridyen verileri tercih edilmektedir. Türkiye'nin mutlak konumu belli sonuçlar vermektedir. Ülkemiz Kuzey Yarım kürede yer almaktadır.

Mutlak Konum Nedir?

Mutlak konum, genel anlamda baktığımız zaman basit bir nokta olarak ifade edilebilir. Dünya yüzeyinde ızgara koordinatı olarak da ifade edilebilir. Boylam ve enlem, bir konumu saptama noktasında kullanılmaktadır.

Dünya genelinde baktığımız zaman herhangi bir noktanın bulunduğu yere coğrafi konum ismi verilmektedir. Coğrafi konum mutlak ve göreceli olmak üzere 2 ana başlık altında ifade edilebilir. Mutlak konum, daha öncede ifade ettiğimiz gibi bir bölgenin Ekvator ve başlangıç meridyenine göre yerinin belirlemesine söylenmektedir.

Türkiye'nin güneyinden kuzey bölgesinde doğru gidildiği zaman, güneş ışınlarının geliş açısının daraldığını görebiliriz. Bu nedenle güneyden kuzeye doğru sıcaklık değerlerinde de azalma olduğunu görebiliriz.

Mutlak Konum Sonuçları Nelerdir?

Dünyada yer alan bir bölgenin başlangıç meridyenine ve başlangıç paraleline bakarak yerin belirlenmesi mutlak konum olarak isimlendirilir. Mutlak konum belirlenme sürecinde paralel ve meridyenlerden faydalanması, terimin doğru bir şekilde bilinmesi son derece önemlidir.

Türkiye'nin mutlak konumu 36-42 derece kuzey paraleli ve 26-45 derece doğu meridyeni arasında yer alan bölgede yer almaktadır. Türkiye, Greenwich baz alınarak doğu yarım kürede yer alır. Bunun bazı sonuçları olduğunu da ifade etmek gerekir. Marmara denizi, mutlak konum itibari ile 40-42 derece kuzey paraleli ve 26-3* derece doğru meridyeni arasında yer almaktadır.

Türkiye'nin mutlak konumu sonuçları şu şekilde ifade edilebilir;

Kuzeye doğru gidilmesi halinde denizlerde tuzluluk oranı azalmaktadır.

Güneyden kuzeye doğru gidilmesi halinde güneş ışınlarının geliş açısında azalma olur

Güneyden kuzeye gidilmesi halinde sıcaklık genel anlamda azalır.

Gece ve gündüz arasındaki zaman farkları kuzeye doğru gidilmesi halinde artar.

Türkiye'nin mutlak konumu mevsimin belirgin olarak görülmesine neden olmaktadır. Güney kıyılarımızın sıcaklığı, kuzey kıyılara oranla senelik 7-8 derece daha yüksek olmaktadır. Güneş ışınları herhangi bir zaman dik açık ile düşmez.