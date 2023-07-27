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Giriş Tarihi: 27.7.2023 09:21 Son Güncelleme: 27.7.2023 09:27

Mutluluğun sırrı başkalarına faydalı hizmetler yapabilmektir

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmaya hak kazanan 126 genç veteriner, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Açılış konuşmalarını; YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş gerçekleştirirken; mezun öğrenciler adına ise fakülte birincisi İlayda Bengisu Çakır duygularını dile getirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Mutluluğun sırrı başkalarına faydalı hizmetler yapabilmektir

Törende mezunlara seslenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, "Profesyonel yolculuğunuza başlarken yenilikleri benimseyin, yeni fikirlere açık olun ve muayenehanenizi geliştirmenin ve hastalarınıza mümkün olan en iyi bakımı sağlamanın yollarını aramaktan asla vazgeçmeyin. Merhametiniz, uzmanlığınız ve mükemmelliğe olan bağlılığınız, veteriner tıbbının geleceğini şekillendiren yol gösterici ışık olacaktır" dedi.

Prof. Dr. Seyrek İntaş ise "Biliniz ki, mutluluğun sırrı başkalarına faydalı hizmetler yapabilmektir. Hem insanlara, hem diğer canlılara hizmet etmeyi görev edinmiş veteriner hekimliği mesleği, bunu en üst seviyede gerçekleştirebileceğiniz bir meslektir. Mesleğinizin kıymetini bilin" ifadelerini kullanarak mezunları tebrik etti. Veteriner Hekimliği eğitiminin uzun ve yorucu bir yol söyleyen fakülte birincisi İlayda Bengisu Çakır, "Veteriner Hekimliği, canlılarla iletişim halinde olunan bir meslek. Bu yüzden öğrenmenin ve gelişmenin sürekli devam etmesi gereken vicdani bir yolculuktur" diye konuştu.

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Mutluluğun sırrı başkalarına faydalı hizmetler yapabilmektir
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