Törende mezunlara seslenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, "Profesyonel yolculuğunuza başlarken yenilikleri benimseyin, yeni fikirlere açık olun ve muayenehanenizi geliştirmenin ve hastalarınıza mümkün olan en iyi bakımı sağlamanın yollarını aramaktan asla vazgeçmeyin. Merhametiniz, uzmanlığınız ve mükemmelliğe olan bağlılığınız, veteriner tıbbının geleceğini şekillendiren yol gösterici ışık olacaktır" dedi.

Prof. Dr. Seyrek İntaş ise "Biliniz ki, mutluluğun sırrı başkalarına faydalı hizmetler yapabilmektir. Hem insanlara, hem diğer canlılara hizmet etmeyi görev edinmiş veteriner hekimliği mesleği, bunu en üst seviyede gerçekleştirebileceğiniz bir meslektir. Mesleğinizin kıymetini bilin" ifadelerini kullanarak mezunları tebrik etti. Veteriner Hekimliği eğitiminin uzun ve yorucu bir yol söyleyen fakülte birincisi İlayda Bengisu Çakır, "Veteriner Hekimliği, canlılarla iletişim halinde olunan bir meslek. Bu yüzden öğrenmenin ve gelişmenin sürekli devam etmesi gereken vicdani bir yolculuktur" diye konuştu.