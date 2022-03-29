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Giriş Tarihi: 29.3.2022 15:11 Son Güncelleme: 29.3.2022 15:11

Muttaki Ne Demek? Tdk’ Ya Göre Muttaki Kelimesinin Anlamı Nedir?

Muttaki Ne Demek? Tdk’ Ya Göre Muttaki Kelimesinin Anlamı Nedir?

Dilimizde çeşitli kavramları ifade eden birçok kelime ve terim vardır. Bunlardan bazıları da dini yahut felsefî anlamlar barındıran sözcüklerdir. Muttaki kelimesi de tasavvufi anlam içeren bir terimdir. Peki, Muttaki ne demek? TDK’ ya göre muttaki kelimesinin anlamı nedir? Bu soruların yanıtlarını ve muttaki kelimesi ile merak edilenleri sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Bazı kelimeler basit terim anlamlar değil dinî, felsefî veya ideoloji ile ilgili derin anlamlar barındıran kelimelerdir. Muttaki kelimesi de dinî anlamlar barındıran, içeriği manalı bir kelimedir. Muttaki ne demek? Bu sorunun cevabına hep birlikte bakalım...

Muttaki Ne Demektir?

Muttaki kelimesi, İslam dini inançlarına göre takvaya uygun yaşayan, İslam'ın emirlerine uymaya ve günah işlemekten kaçınmaya çalışan kişileri ifade etmek için kullanılan bir sözcüktür.

Muttaki mal ve para hırsına kapılmamış, Allah'ın rızası için maneviyatına ve hayır işlerine yönelmiş, bol bol ibadet eden ve zekat veren kişileri tanımlayan bir sıfat kelimedir.

TDK' ya Göre Muttaki Kelimesinin Anlamı Nedir?

Muttaki kelimesi dilimize sonradan Arapçadan geçmiş, "ittika" kelimesinden türemiş bir sözcüktür. TDK' ya ilk anlamı göre dayanmış, sırtını yaslamış, çekinen anlamına gelir. İkinci anlamı ise, takvaya göre yaşayan mümindir. Muttaki kelimesinin iki anlamını da cümle içinde şöyle örneklendirebiliriz;

  • Dedem işini garantiye alan, sorumluluk sahibi muttaki bir insandı.
  • Yüce Allah bizleri, iman yolundan ayrılmayan muttaki kullarından eylesin.

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Muttaki Ne Demek? Tdk’ Ya Göre Muttaki Kelimesinin Anlamı Nedir?
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