Muttaki Ne Demek? Tdk’ Ya Göre Muttaki Kelimesinin Anlamı Nedir?

Bazı kelimeler basit terim anlamlar değil dinî, felsefî veya ideoloji ile ilgili derin anlamlar barındıran kelimelerdir. Muttaki kelimesi de dinî anlamlar barındıran, içeriği manalı bir kelimedir. Muttaki ne demek? Bu sorunun cevabına hep birlikte bakalım...

Muttaki Ne Demektir?

Muttaki kelimesi, İslam dini inançlarına göre takvaya uygun yaşayan, İslam'ın emirlerine uymaya ve günah işlemekten kaçınmaya çalışan kişileri ifade etmek için kullanılan bir sözcüktür.

Muttaki mal ve para hırsına kapılmamış, Allah'ın rızası için maneviyatına ve hayır işlerine yönelmiş, bol bol ibadet eden ve zekat veren kişileri tanımlayan bir sıfat kelimedir.

TDK' ya Göre Muttaki Kelimesinin Anlamı Nedir?

Muttaki kelimesi dilimize sonradan Arapçadan geçmiş, "ittika" kelimesinden türemiş bir sözcüktür. TDK' ya ilk anlamı göre dayanmış, sırtını yaslamış, çekinen anlamına gelir. İkinci anlamı ise, takvaya göre yaşayan mümindir. Muttaki kelimesinin iki anlamını da cümle içinde şöyle örneklendirebiliriz;