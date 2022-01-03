Müttefik Devletler Kimlerdir? 2. Dünya Savaşı Müttefik Devletler Listesi

Müttefik Devletler, 1 Eylül 1929 tarihinde Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesinin ardından, 2. Dünya savaşının çıkmasıyla birlikte kurulmuştur. Karşıt güçlere karşı oluşturulan Müttefikler; Fransa, Polonya, Birleşik Krallık, Fransız Batı Afrika'sı gibi bağımlı devletlerden oluşmuştur. Savaş sıralarında diğer bağımsız devletler de Müttefiklerin arasında yer almıştır
Müttefik Devletler, 2. Dünya Savaşıyla beraber Mihver Devletlere karşı oluşturulan bir bloktur. Başlangıçta Müttefikler; Birleşik Krallık, Fransız Batı Afrika'sı, Fransız Ekvatoral Afrika'sı ve İngiliz Hindistan'ı gibi bağımlı devletlerden oluşuyordu. Daha sonra birkaç gün içerisinde, İngiliz Milletler Topluluğu'na üye olan bazı bağımsız devletler bu savaşa katılmışlardır. Bu devletler, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi bağımsız devletlerdir. Kuzey Avrupa'nın Almanlar tarafından işgal edilmesi ve Balkanlar Cephesi'nin açılmasından sonra Hollanda, Belçika, Yunanistan ve Yugoslavya da Müttefik Devlere katılmıştır.
Müttefik- Mihver çatışmasında ilk başta tarafsız kalan Sovyetler Birliği, Polonya'yı işgal etmek üzere öncelikle Almanya ile iş birliği içerisine girmiştir. 1941 yılında ise Almanya'nın saldırısına uğradıktan sonra Müttefik Devletlerin arasına katıldı. Diğer bir yandan Amerika Birleşik Devletleri, ilk zamanlar savaş malzemeleri ve maddi desteğini sağlamaktaydı. Fakat Japonya'nın 7 Aralık 1941 yılında Pearl Harbor'a saldırmasının ardından ABD resmen katılmıştır. Çin Cumhuriyeti ise 1937'deki Marco Polo Köprüsü olayının ardından Japonya ile savaşmıştır. Müttefik Devletlerin arasına ise 1941 yılında katılmıştır.
Müttefik Devletler, Polonya'nın işgalinden sonra oluşturulmuştur. Polonya'nın Almanya tarafından işgalinden sonra, birçok devlet Müttefiklere katılmıştır. Bu devletler;