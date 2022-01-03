Müttefik Devletler Kimlerdir? 2. Dünya Savaşı Müttefik Devletler Listesi

Müttefik Devletler, 1 Eylül 1929 tarihinde Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesinin ardından, 2. Dünya savaşının çıkmasıyla birlikte kurulmuştur. Karşıt güçlere karşı oluşturulan Müttefikler; Fransa, Polonya, Birleşik Krallık, Fransız Batı Afrika'sı gibi bağımlı devletlerden oluşmuştur. Savaş sıralarında diğer bağımsız devletler de Müttefiklerin arasında yer almıştır

Müttefik Devletler Kimlerdir ?

Müttefik Devletler, 2. Dünya Savaşıyla beraber Mihver Devletlere karşı oluşturulan bir bloktur. Başlangıçta Müttefikler; Birleşik Krallık, Fransız Batı Afrika'sı, Fransız Ekvatoral Afrika'sı ve İngiliz Hindistan'ı gibi bağımlı devletlerden oluşuyordu. Daha sonra birkaç gün içerisinde, İngiliz Milletler Topluluğu'na üye olan bazı bağımsız devletler bu savaşa katılmışlardır. Bu devletler, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi bağımsız devletlerdir. Kuzey Avrupa'nın Almanlar tarafından işgal edilmesi ve Balkanlar Cephesi'nin açılmasından sonra Hollanda, Belçika, Yunanistan ve Yugoslavya da Müttefik Devlere katılmıştır.

Müttefik- Mihver çatışmasında ilk başta tarafsız kalan Sovyetler Birliği, Polonya'yı işgal etmek üzere öncelikle Almanya ile iş birliği içerisine girmiştir. 1941 yılında ise Almanya'nın saldırısına uğradıktan sonra Müttefik Devletlerin arasına katıldı. Diğer bir yandan Amerika Birleşik Devletleri, ilk zamanlar savaş malzemeleri ve maddi desteğini sağlamaktaydı. Fakat Japonya'nın 7 Aralık 1941 yılında Pearl Harbor'a saldırmasının ardından ABD resmen katılmıştır. Çin Cumhuriyeti ise 1937'deki Marco Polo Köprüsü olayının ardından Japonya ile savaşmıştır. Müttefik Devletlerin arasına ise 1941 yılında katılmıştır.

2. Dünya Savaşı Müttefik Devletler Listesi

Müttefik Devletler, Polonya'nın işgalinden sonra oluşturulmuştur. Polonya'nın Almanya tarafından işgalinden sonra, birçok devlet Müttefiklere katılmıştır. Bu devletler;

Polonya (1 Eylül 1939)

Avustralya (3 Eylül 1939)

Birleşik Krallık (3 Eylül 1939)

Hindistan (3 Eylül 1939)

Fransa (3 Eylül 1939)

Yeni Zelanda (3 Eylül 1939)

Nepal Krallığı (4 Eylül 1939)

Güney Afrika (6 Eylül 1939)

Kanada (10 Eylül 1939)

Tuhaf savaştan sonra;

Belçika (10 Mayıs 1949)

Lüksemburg (10 Mayıs 1949)

Hollanda (10 Mayıs 1949)

Yunanistan (28 Ekim 1949)

Yugoslavya (6 Nisan 1940)

Sovyetler Birliği'nin işgalinden sonra;

Sovyetler Birliği (22 Haziran 1941)

Ukrayna SSC (22 Haziran 1941)

Beyaz Rusya SSC (22 Haziran 1941)

Pearl Harbor Saldırısı'ndan sonra;

ABD (7 Aralık 1941)

Filipinler (8 Aralık 1941)

Panama (7 Aralık 1941)

Kosta Rika (8 Aralık 1941)

Dominik Cumhuriyeti (8 Aralık 1941)

El Salvador (8 Aralık 1941)

Haiti (8 Aralık 1941)

Honduras (8 Aralık 1941)

Nikaragua (8 Aralık 1941)

Tayvan (9 Aralık 1941)

Guatemala (9 Aralık 1941)

Küba (9 Aralık 1941)

Kore Geçici Hükümeti (10 Aralık 1941)

Birleşmiş Milletler 'in Bildirisi'nden sonra;

Meksika (22 Mayıs 1942)

Brezilya (22 Ağustos 1942)

Etiyopya (14 Aralık 1942)

Bolivya (7 Nisan 1943)

Kolombiya (26 Temmuz 1943)

İran (9 Eylül 1943)

Liberya (27 Ocak 1944)

Peru (12 Şubat 1944)

Normandiya Çıkarması'nın ardından;