Muvafakatname Örneği: Muvafakatname Ne Demek Ne İşe Yarar Ve Nereden Alınır?

Gerekli olduğu durumlarda yetkili farklı mercilerden talep edilebilen muvafakatname belgesi alınma amacına göre kısaca izin belgesi olarak adlandırılır. Her ne kadar farklı sektörlerde de karşınıza çıkacak olsa da muvafakatname belgesi genellikle gayrimenkul sektöründe sıkça kullanılır. Genel olarak ne işe yarar ve nasıl alınır detaylarına yer verdiğimiz içeriğimizden aradığınız bilgilere ulaşabilirsiniz.

Muvafakatname Nedir, Ne İşe Yarar?

Farklı alanlarda düzenlenerek karşınıza çıkabilecek olan muvafakatname belgesi ne demek diye yakından bakılırsa belgenin türüne göre sorumlu kişilerden alınabilen resmi bir evrak olduğu görülebilir. Zaten isminden de kendini belli eden bu tarz resmî belgeler genellikle ıslak imzalı olarak hazırlanır. Sıklıkla düzenlendiği alanlara göre en çok tercih edilen muvafakatname belgeleri şu alanlarda kullanılır:

18 yaş altındaki çocuklar için herhangi bir spor dalında herhangi bir spor kulübüne bağlı olarak spor icra etmek istediği durumlarda,

Evli olan kişinin ortak yaşam alanının satmak istediği durumlarda eşinden muvafakatname örneği istemesi durumlarında,

18 yaş altındaki bir kişiye miras kalan taşınmaz malların ya da taşıt gibi maddi değerlerin devri için,

Boşanmış halde bulunan bireylerin ortak olan 18 yaş altı çocuklarına pasaport çıkartmak istediği durumlarda,

Aynı parselde yer alan veyahut apartman altına açılmak istenilen içkili ve müzikli mekanların açılışında,

Tanıdığınız bir kişinin evine taşınmak ve ikametgahınızı o adrese almak için e-devlet üzerinden yapılacak işlemlerde,

Konut kredisi çekmek için başvurulan bazı bankaların diğer eşten muvafakatname talep etmesi durumlarında vb.

Başvurulacak iş, olay ya da durumun gerçekleşmesi için son derece önemli olan bu izin belgesi gördüğünüz üzere farklı alanlar için farklı kurumlarca talep edilebilir. Çoğu zaman gerekli izin ve onayı almak için önceden hazırlatmanız gereken muvafakatname örneği alınmak istenilen kuruma göre değişkenlik gösterebilir.

Muvafakatname Nasıl Alınır?

Muvafakatname belgesi resmi kurum ve kuruluşlara verilen bir belge olduğu için mutlaka noter huzurunda yapılması gereken evraklar arasında yer alır. Karşılıklı olarak ya da verilecek kurumun durumuna göre kişisel olarak noter başvurusuyla alınabilen muvafakatname örnekleri eğer pasaport için kullanılacaksa emniyet müdürlüklerinden de talep edilebiliyor.

Noter huzurunda hazırlanıp imzalanabilen muvafakatname belgesi için yıllık belirlenen muvafakatname belge ücretini ödemeniz gerekir. Bölgenizdeki emniyet müdürlüklerinden bu belgeyi talep ederseniz bir ücret ödemenize gerek yoktur.

Muvafakatname belgesinin alımı için konuya ilişkin bir dilekçe yazmanız talep edilebilir. Görevli kişilerden yardım alarak hazırlayacağınız bu tarz dilekçeler belgeyi neden ve nerede kullanacağınızı gösteren ıslak imzalı evraklardır.

QAQNoter onayı alınan muvafakatname belgesi talep edilen kurum ya da kuruluşa diğer belgelerle birlikte teslim edilir. Bu tarz resmi evraklarda her zaman asıl belge ile işlem yapıldığı unutmamanızda fayda var. Keza belgenin bir örneği elinizde kalsın isterseniz bir kopyasını kendinize saklarken aslını gerekli kuruma teslim etmeniz gerekecektir.