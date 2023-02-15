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Giriş Tarihi: 15.2.2023 11:19 Son Güncelleme: 15.2.2023 11:19

Muvaffakiyet Ne Demek? Muvaffakiyet Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Muvaffakiyet ne demek sorusunu bu eski kelimeyi duyan herkes sormuştur, merak etmiştir. Türkçe çok zengin bir dildir. Bu kelime gibi eski dönemlerde kullanılan ve günümüzde de kullanılmaya devam eden kelimeler mevcuttur. Muvaffakiyet kelimesi ile ilgili en merak edilen sorular şunlardır; muvaffakiyet nasıl yazılır, kelimenin kökeni nedir, Allah muvaffakiyet versin ne demek?

Muvaffakiyet Ne Demek? Muvaffakiyet Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Günlük hayatta kullandığımız kelimelerin anlamları ve nereden geldikleri genel olarak bilinmiyor. Merak edenler ise sözlüklerden, arama motorlarından veya TDK üzerinden bu kelimelerin anlamlarını araştırabiliyorlar. Yine anlamı pek bilinmeyen kelimelerden biri olan muvaffakiyet kelimesi ile ilgili en merak edilen şu soruları sizler için derledik; muvaffakiyet ne demek, muvaffakiyet nasıl yazılır, kelimenin kökeni nedir, Allah muvaffakiyet versin ne demek?

Muvaffakiyet Ne Demek? Muvaffakiyet Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Muvaffakiyet dilimizde sıklıkla kullanılmasından dolayı anlamı merak edilen sözcüklerden biridir. Muvaffakiyet Arapça bir kelimedir ve dilimize Arapça' dan gelmiştir. Türkçe anlamı "başarı" demektir. Muvaffakiyet başarma veya başarılı olma anlamlarına gelir. Galibiyet veya başarı gösterme anlamında kullanılabilir. Özellikle bir iş yapmak veya bir ders görmek ve bunun sonunda başarılı olmak muvaffak olmak anlamına gelir.

Cümle İçinde Kullanımı;

  • Yazıları ile yakaladığı muvaffakiyet en başta ailesini ve arkadaşlarını gururlandırdı.
  • Sen bu derste muvaffak olursan ben de sana bisiklet alacağım.
  • Muvaffakiyetin etkisi ile diğer çalışmalarına başladı.
  • Üniversite sınavına çok çalıştığı halde muvaffak olamadı.
  • Senin bu okulda muvaffakiyet gösteremeyeceğini anlamalıydım.
  • Muvaffak olman için çok önceden çalışmaya başlamalıydın.

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Muvaffakiyet Ne Demek? Muvaffakiyet Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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