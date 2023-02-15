Günlük hayatta kullandığımız kelimelerin anlamları ve nereden geldikleri genel olarak bilinmiyor. Merak edenler ise sözlüklerden, arama motorlarından veya TDK üzerinden bu kelimelerin anlamlarını araştırabiliyorlar. Yine anlamı pek bilinmeyen kelimelerden biri olan muvaffakiyet kelimesi ile ilgili en merak edilen şu soruları sizler için derledik; muvaffakiyet ne demek, muvaffakiyet nasıl yazılır, kelimenin kökeni nedir, Allah muvaffakiyet versin ne demek?

Muvaffakiyet Ne Demek? Muvaffakiyet Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Muvaffakiyet dilimizde sıklıkla kullanılmasından dolayı anlamı merak edilen sözcüklerden biridir. Muvaffakiyet Arapça bir kelimedir ve dilimize Arapça' dan gelmiştir. Türkçe anlamı "başarı" demektir. Muvaffakiyet başarma veya başarılı olma anlamlarına gelir. Galibiyet veya başarı gösterme anlamında kullanılabilir. Özellikle bir iş yapmak veya bir ders görmek ve bunun sonunda başarılı olmak muvaffak olmak anlamına gelir.

Cümle İçinde Kullanımı;