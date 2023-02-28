Muvakkat Ne Demek? Muvakkat Kelimesinin Anlamı, Eş Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanımı

Muvakkat ne demek araştırmasında sözlük incelemesi de çok önemlidir. Sözlükte temel anlamda kelimenin Türkçe karşılığını öğrenebilirsiniz. Kelimenin hukuktaki karşılığını arıyorsanız da hukukta muvakkat ne demek sorusunu araştırmanız gerekir. Edebiyatla ilgili kaynaklarda ve bir kısım eserlerde de bu kelimenin kullanıldığını görebilirsiniz. Edebiyatta muvakkat ne demek? Muvakkat vazife ne anlama gelir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Muvakkat Ne Demek?

Muvakkat söyleniş tarzından da anlaşılacağı üzere Arapça kökenli bir kelimedir. Söz konusu kelime tevkit sözcüğünden türemiştir. Tevkit, "vakti belirlemek" demektir. Muvakkat kelimesi ise "belli bir zaman aralığına mensup olan, gelip geçici" anlamına gelir. Kelimenin anlamı ile ilgili TDK kaynaklarında da istediğiniz bilgiye yer verilmiştir. Söz konusu kelimenin TDK sözlüğündeki karşılığı aşağıdaki şekildedir.

Eğreti

Geçici

Arızi

Fani

Zail

Muvakkat kelimesi 15. YY'dan itibaren literatüre girmiş olup payidar ve sonsuz kelimesinin zıddı olarak kullanılmıştır. Kelimenin cümle içinde kullanımında ise kelimenin daha çok sıfat şeklinde kullanıldığı dikkat çeker.

Muvakkat Vazife Ne Anlama Gelir?

Hukuk ve edebiyat alanında da muvakkat kelimesinin kullanıldığı görülür. Bunun yanında muvakkat vazife şeklinde kullanılan kalıplar da dikkat çeker. Muvakkat vazife, "geçici vazife" anlamına gelir. Hukuk ve edebiyat eserlerinde de muvakkat kelimesinin "geçici" anlamı ile kullanıldığını söyleyebiliriz. Tasavvuf eserlerinde kullanılan muvakkat kelimesi ise daha çok dünyanın geçici olduğuna vurgu yapmak için kullanılmıştır. Bu kapsamda karşınıza çok sayıda eser çıkacaktır. Kelimenin tam anlamıyla analiz edilmesi için örnek cümle yapılarının incelenmesinde fayda vardır. Aşağıdaki cümle yapılarının incelenmesi muvakkat kelimesinin kullanımı ile ilgili sizlere fikir verecektir.