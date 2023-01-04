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Giriş Tarihi: 4.1.2023 13:18 Son Güncelleme: 4.1.2023 13:18

Muvazene Ne Demek? Edebiyatta Muvazene Nedir, Kelime Anlamı Ne?

Muvazene ne demek sorusuna cevap arıyorsanız bu terimin edebiyat alanına özgü olduğunu söyleyebiliriz. Muvazene etmek ne anlama gelir sorusu da aklınıza gelebilir. Söz konusu terimin anlamı ile ilgili internet ortamında da yaygın şekilde araştırma yapılır. Kökeni Arapça olan bu kelimenin zaman içerisinde Türkçede de kullanıldığı dikkat çeker. Edebiyatta muvazene nedir sorusunun cevabını sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

Muvazene Ne Demek? Edebiyatta Muvazene Nedir, Kelime Anlamı Ne?

Muvazene ne demek araştırmasında edebiyat alanında bu kapsamda yazılmış örnekleri incelemeniz menfaatinize olacaktır. Muvazene etmek ne anlama gelir sorusunun cevabını çeşitli kaynaklardan ve internetten bulabilirsiniz. Terim anlamları üzerinde durarak konunun ayrıntılarını kavramanız çok daha kolay olacaktır. Konunun derinliklerine indikçe edebiyatın zenginliği konusunda ayrıntılı fikir sahibi olabilirsiniz. Edebiyatta muvazene nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Muvazene Ne Demek?

Muvazene, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu ifade zaan içerisinde Türkçede de kullanılmaya başlanmıştır. Her ne kadar yaygın olarak kullanılmasa da günlük konuşma dilinde de muvazene kelimesinin kullanıldığına şahit olabilirsiniz. Muvazene "denge, dengeleme" anlamına gelir. Bu tanımlamanın Türk Dil Kurumu sözlüğünde de yer aldığını görebilirsiniz.

Muvazene Etmek Ne Anlama Gelir?

Muvazene etmek kelimesi de bazı durumlarda karşınıza çıkabilecek bir kelime grubudur. Muvazene etmek kelimesinin tam anlamı "dengelemek"tir. Buradaki dengelemek fiili herhangi bir olay, eşya ya da ruhu dengelemek olarak da anlaşılabilir. Sözcüğün genel anlamının geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Edebiyatta Muvazene Nedir?

Muvazene, günlük konuşma dilinde olduğu gibi edebiyat alanında da yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Nesir ya da nazımda fasıla olarak ifade edilen kelimelerin aynı dil bilgisi vezni içinde bulunması muvazene olarak ifade edilir. Bu sanat alanında ses benzeşmesi aranmaz. Bu kapsamda aşağıdaki dizeyi inceleyebilirsiniz.

"Her tarzı latîf, her hulkı kerîm olan"

Bu dizede bulunan "latîf" ve "kerîm" kelimelerinin son harfleri aynı değildir. Fakat kelimelerin vezin yapıları aynıdır. Doğal olarak burada seci sanatından ziyade muvazene vardır. Muvazene, yazılan eserlere anlam zenginliği kazandırdığı gibi eserin sanat yönünü de güçlendirir. Bu kapsamda divan edebiyatı alanında çok sayıda eserde bu örneklerle karşılaşabilirsiniz.

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Muvazene Ne Demek? Edebiyatta Muvazene Nedir, Kelime Anlamı Ne?
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