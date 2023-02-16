Muzdarip Ne Demek? Aynı Dertten Muzdarip Olmak Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Muzdarip kelimesi Osmanlı Devleti döneminden kalma bir kelimedir. Günlük hayatta da sık sık kullandığımız bir kelimedir. Bu kelime genellikle acı çeken, sorun yaşayan kişi ve kişiler için kullanılır. Bu kelime ile ilgili en merak edilen soruları sizler için derledik; muzdarip ne demek, muzdarip olmak ne demek, aynı dertten muzdarip ne anlama gelir, cümle içinde kullanımı nasıldır?

Muzdarip Ne Demek?

Muzdarip sözcüğü literatüre çok eski bir dönemde girmiştir. Bugüne kadar kullanılmaya devam etmiştir. Bu kelime iki farklı şekilde açıklanmaktadır. Birincisi; yaşanan bir olaydan ötürü kendini kötü hisseden. İkincisi; canı sıkkın olmak, üzgün olmak, kırgın, damlı.

Aynı Dertten Muzdarip Olmak Ne Anlama Gelir?

Aynı dertten muzdarip olmak günlük hayatta sıkça duyduğumuz bir cümledir. Aynı sıkıntıyı çekmek ve aynı sıkıntıdan ötürü kişilerin ızdırap çekmesi ve problem yaşaması anlamına gelir. Örnek;

-Benim oğlan hiç ders çalışmıyor, beni çok yoruyor.

+Ben de aynı dertten muzdaribim, benim oğlum da ders çalışmak istemiyor.

Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Muzdarip sözcüğü Arapça kökenli bir sözcüktür. Izdırap kelimesinden türemiştir, hissedilen acı, üzüntü anlamına gelmektedir. TDK'ye göre anlamı şudur; ızdırap ve acı çeken. Bu kelime yerine Türkçe kökenli ızdırap kelimesi de kullanılabilir. Arapça kökenli olsa da muzdarip kelimesi dilimize yerleşmiş ve sık kullanılmaya devam etmiştir. Muzdarip kelimesine bir örnek cümle verelim:

Bu sırt ağrısı üç gündür beni muzdarip etti.

Beni oraya çağırdılar fakat ilgilenmediler, çok muzdarip oldum.

Onun da parası kalmadığı için aynı dertten muzdarip olduk.

Muzdarip sözcüğü ile birlikte muzdarip olmak veya muzdarip etmek deyimleri de sık sık kullanılmaktadır. Muzdarip olmak herhangi bir durum karşısında sıkıntı çekmek, mağdur olmak veya acı çekmek anlamında kullanılır. Muzdarip etmek deyimini de sık sık kullanmaktayız. Muzdarip etmek ise birinin başka bir kimseyi herhangi bir durumdan dolayı zora sokması veya mağdur etmesi anlamına gelmektedir.