Müzekkere Ne Demek? Mahkemede Müzekkere Nedir, Kim Yazar?

Müzekkere ne demek sorusuna cevap bulmak için hukuk alanında yazılmış kaynakları inceleyebilirsiniz. Müzekkere örneği incelenerek müzekkerenin ne olduğu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Mahkemede müzekkere nedir? Mahkemelerin belli konularda karar vermesi için bazı makamlara yazı yazması gerekir. Bu yazılar hukuk literatüründe müzekkere olarak adlandırılır. Müzekkereyi kim yazar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Müzekkere Ne Demek?

Türkçede günlük hayatta kullanılan bir kısım kelimeler olduğu gibi belli meslek alanlarında kullanılan terimler de vardır. Bu kelimelerden biri de hukuk alanında yaygın şekilde kullanılan müzekkere kelimesidir.

Müzekkere Arapça kökenli olan bir kelime olup zaman içerisinde Türkçeye geçmiştir. Müzekkere, "bir iş hakkında üst makama yazılan yazı" demektir.herhangi bir konuda yargılama yapan mahkeme, mahkemenin sonuçlanması için belli makamlara yazı yazıp, istediği konularda araştırma yapılmasını ve bunun sonucunun da mahkemeye bildirilmesini ister. Bu yazılar müzekkeredir.

Müzekkereyi Kim Yazar?

Müzekkereyi kimin yazdığı da hukuk alanında merak edilen konulardan biridir. Müzekkere, mahkemenin talimatı üzerine mahkeme katibi tarafından yazılır. Müzekkerede, mahkemede belirtilen hususlar eksiksiz şekilde yer alır. Müzekkerenin hangi makamlara gönderilmesi gerekiyorsa, mahkeme talimatı gereği bu makamlara gerekli yazışmalar yapılır.

Mahkemeler günümüzde yoğun çalışan birimlerdir. Bu birimlerde işlerin eksiksiz yerine getirilmesi için çok sayıda işlemin ve yazışmanın yerine getirilmesi gerekir. Söz konusu işlemlerden önemli bir kısmı da belli makamlara müzekkere yazılmasıdır. Kritik davaların sonuçlandırılması için belki yüzlerce müzekkere yazılmasına ihtiyaç duyulabilir.