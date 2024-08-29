Myanmar Neresi? Myanmar Hangi Ülke, Eski Adı Ne?

Zengin kültürel mirası, büyüleyici tapınakları, yeşil doğası ve sahilleri ile dikkat çeken Myanmar, turistlerin gözde rotalarından biri olmuştur. Hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir cennet olan ülke ile ilgili Myanmar neresi ve Myanmar hangi ülke, eski adı ne sorularının yanı sıra ülkenin tarihini ve ülke hakkında bilinmesi gereken her şeyi içeren rehber niteliğinde bir yazı hazırladık.

Myanmar Neresi?

Bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Myanmar'ın kuzeybatısında Hindistan ve Bangladeş, kuzeydoğusunda Çin, doğusunda Laos ve güneydoğusunda Tayland bulunur. Myanmar'ın Andaman Denizi ve Bengal Körfezi'ne de kıyısı vardır.

Myanmar'ın Eski Adı Nedir?

Resmî adı "Myanmar Birliği Cumhuriyeti" olan Myanmar'ın geçmişte kullanılan adı "Burma"dır. Bu isim nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Birmanlardan gelir.

Ayrıca ülke "Birmanya" adı ile de bilinir. 1989 yılında ülkede darbe yapan ordu İngiliz sömürgesi olduğu döneme tepki olarak "Burma" adını "Myanmar" olarak değiştirmiştir. Myanmar'ın eski adı Burma'nın Türkçedeki kullanımı ise Fransızcadan gelen "Birmanie" kelimesinin karşılığı olan "Birmanya"dır.

Myanmar'ın Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Güneydoğu Asya'da yer alan ve 54 milyonluk nüfusuyla Asya kıtasının onuncu büyük ülkesi olan Myanmar Güneydoğu Asya'nın ise en büyük ülkesidir. Başkenti Nepido şehri olmasına rağmen en büyük şehri Yangon'dur. Resmi dili Birmanca'dır. Nüfusunun yarısından fazlasını Birmanlar oluşturur.

Myanmar petrol, doğal gaz ve yeşim kaynakları açısından zengin olan Myanmar'da 2008 yılında meydana gelen Nargis Kasırgası yüzünden 51 bin insan yaşamını yitirmiş, 41 bin insan ise kaybolmuştur.

Büyüleyici bir doğası ve ilginç mimariye sahip yapıları olan ülke dünyanın en büyük altın renkli, pagoda adı verilen tapınaklarından biri olan Shwedagon Pagoda'ya ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda, Burma pitonu gibi endemik türlere de ev sahipliği yapan Myanmar, biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengindir.

Myanmar'ın Tarihi

Myanmar'ın tarihi MÖ II. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bugünkü Myanmar topraklarında hüküm süren ilk uygarlıklar Pyu şehir devletleri ve ardından Mon Krallıklarıdır. XI. yüzyılda ise Pagan Krallığı bölgeye hâkim olmuş, böylece Budizm buraya yayılmıştır. Moğol istilaları nedeniyle Pagan Krallığının yıkılması birbiriyle çatışma halinde olan toplulukların ortaya çıkmasına yol açmıştır. XVI. yüzyılda ise Toungoo hanedanı ülkedeki siyasi birliği sağlayarak Güneydoğu Asya'nın gelmiş geçmiş en büyük imparatorluğunu kurmuşlardır. XIX. yüzyılda da Konbaung hanedanının hakimiyetinden sonra İngilizlerle yapılan savaşların kaybedilmesi sonucu Birmanya Britanya'nın sömürgesi haline geldi.

II. Dünya Savaşı sırasında Japonlar tarafından işgal edilen ülke, 1948 yılında bağımsızlığını kazandı. 1962 yılındaki askerî darbeden sonra Burma Sosyalist Program Partisi altında yönetildi. 2011 yılında askeri cuntanın feshedilmesiyle yönetim sivil hükümete geçti.

Bağımsızlığı boyunca Myanmar pek çok etnik topluluğun çatışmaları nedeniyle 70 yıldan fazla bir zaman iç savaşların ve insan hakkı ihlallerinin görüldüğü bir ülke oldu. Sivil yönetime geçilmesi ülkenin insan hakları konusunda ilerleme kaydetmesini ve ülkenin kalkınmasını sağladı. Myanmar ordusu hükümete 2021 yılında yine darbe yaptı ve yönetimi ele aldı.

Myanmar'da Görülmesi Gereken Yerler

Myanmar doğal güzelliklerinin yanında tarihi yapıları ile de büyüleyen bir ülkedir. Ülkeye gidildiğinde mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında tapınaklar geliyor. Muhteşem güzellikteki bu tapınaklar Shwedagon Pagodası, Kyaiktiyo Dağının zirvesine inşa edilen Kyaiktiyo Pagodası, Sule Pagodası, Shwezigon Pagodası, 65 metre boyundaki uzanan Buda heykelinin bulunduğu Chauk Htat Gyi Pagodası, Ananda Tapınağı, Dhammayangyi Tapınağı ve Myanmar'ın en seki Budist tapınağı olan Botataung Kyaik Dae Ap Sandaw Oo Pagodası'dır. Ayrıca Yangon Hayvanat Bahçesi, Bogyoke Aung San Çarşısı ve Ulusal Kandawgyi Bahçeleri ile Bagan Antik Kenti ve Inle Gölü de görülmeye değer. Ülkenin en çok ziyaret edilen turistik yerleri ise Bengal Körfezi ve Ngapali Sahili'dir. Myanmar'ın kültürel ve doğal zenginlikleri, bu ülkenin ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.