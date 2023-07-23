MYO’lardan iş garantisi

İŞ dünyasının ara eleman ihtiyaçlarını en çok meslek yüksekokulları (MYO) karşılıyor. Toplumda "Hiçbir yeri kazanamayanların tercih ettiği programlar" imajı hâlâ silinemese de sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan bu programların çeşitleri giderek artıyor. Öyle ki sağlık, lojistik, iş güvenliği, sivil havacılık gibi pek çok programda öğrencilerin daha okurken işleri hazır. O nedenle tercih döneminde adayların bu programları da gözden geçirmelerinde yarar var.Türkiye'de şu anda lojistik, sağlık alanındaki tüm programlar, yabancı dil programları, sivil havacılık, deniz ulaşımı, tekstil, moda tasarımı, çocuk gelişimi, iş sağlığı ve güvenliği, özel güvenlik, radyo ve televizyon programcılığı, bilişim sektörü ile ilgili programlar oldukça ilgi görüyor. Özel hastaneler çoğaldığı için sağlık alanındaki tüm programlardan mezun olanlar, Rusya ve Çin'le ticari ilişkilerin artması nedeniyle Rusça ve Çince öğretimi yapan programlar, sivil havacılığın gelişmesi nedeniyle bu alandaki programlardan mezun olanlar rahatlıkla iş bulabilirler.MYO'ların birçok programları da üniversitelerin yerleşkeleri içinde veriliyor. Böylece 2 yıllık öğrenciler de lisans programlarında okuyanlar gibi kampus hayatını da tecrübe etmiş oluyorlar. Ayrıca gerekli şartları yerine getiren öğrenciler 4 yıllık lisans programlarına da geçebiliyor. Tercih uzmanları MYO'ların iş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu eleman kaynağı olduğunu belirterek, "2 yıllık ön lisans programlarıyla eğitim alan öğrenciler hem meslek sahibi oluyor, hem de isterlerse mesleki gelişimlerini tamamlamak üzere gerekli sınavlarını vererek eğitimlerini lisans programları ile tamamlayabiliyor. MYO'ların üniversite çatısı altında yer alması, öğrencilerin eşit eğitim almasını ve üniversitelerin tüm akademik ve teknik altyapı imkânlarından faydalanmasına olanak veriyor" diye konuştu.