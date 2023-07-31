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Giriş Tarihi: 31.7.2023 11:36 Son Güncelleme: 31.7.2023 11:36

Myra Antik Kenti Nerede? Myra Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Myra Antik Kenti, ülkemizin en önemli kültürel zenginliklerinden biridir. Bu antik kentin nerede olduğu, hangi şehir sınırlarında yer aldığı gibi hususlar her zaman merak edilmiştir. Antik kentin inşa edilme zamanı ve hangi medeniyetin izlerini taşıdığı da bilinmesi gerekenler arasındadır. Myra Antik Kenti’nin özellikleri bilinerek bu kültürel mirasın ülkemiz açısından önemi anlaşılabilir. Peki, Myra Antik Kenti nerede ve nasıl gidilir?

Myra Antik Kenti Nerede? Myra Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Myra Antik Kenti, Akdeniz Bölgesi'nin en önemli antik kentlerinden biridir. Akdeniz Bölgesi, antik kentler açısından zengin bir coğrafyadır. Antik kenti ziyaret etmek isteyenler doğal olarak buraya nasıl gidileceğini merak ederler. Antik kenti dolaşırken bu kültürel varlığın hangi medeniyete ait olduğunu ve ne zaman inşa edildiğini de öğrenmek isteyebilirsiniz. Myra Antik Kenti, ziyaretiniz esnasında büyük keyif alacağınız bir yerdir. İşte Myra Antik Kenti nerede ve nasıl gidilir gibi soruların yanıtı.

Myra Antik Kenti Nerede?

Myra Antik Kenti Antalya ilinin Demre ilçesi sınırları içinde bir ovada yer alan önemli bir kültürel zenginliktir. Antik kentin içinde Likya dönemine ait kaya mezarları, Roma dönemine ait tiyatro ve Bizans dönemine ait olan Aziz Nikolaos Kilisesi vardır.

Antik kentle ilgili yapılan araştırmalar, kentin M.Ö. 5. YY'dan kalma olduğunu göstermektedir. Myra Antik Kenti, Likya uygarlığının en büyük antik kentlerinden biridir. Antik kent içindeki kabartmaları mezarlar, ziyaretçilerin çok ilgisini çekmektedir.

Myra Antik Kenti Hangi Medeniyete Ait?

Akdeniz Bölgesi, Likya medeniyetinin en geniş yaşam alanıdır. Myra Antik Kenti de bu medeniyetin önemli şehirlerinden biridir. Antik kente ulaşmak için öncelikle Antalya ilinin Demre ilçesine ulaşmanız gerekir. İlçede bulunan tabelaları takip ederek antik kentin bulunduğu ovaya ulaşabilirsiniz. Antik kenti dolaşmak için 1 saati aşkın bir süre tahsis etmeniz uygun olacaktır. Tarihe küçük bir yolculuk için Akdeniz Bölgesi harika bir coğrafyadır. Myra Antik Kenti'ne geldiğinizde civardaki diğer antik kentleri de ziyaret edebilirsiniz.

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Myra Antik Kenti Nerede? Myra Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
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