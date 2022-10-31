N İle Başlayan Hayvan İsimleri - N Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

N harfi isim şehir oynarken ya da genel kültür açısından pek fazla hayvana adı bulamadığımız harflerden bir tanesidir. Bulunduğunuz ortamda fark yaratmak ve isim şehir oyununda rakiplerinizin önüne geçmek için N harfi ile başlayan hayvan isimleri listesi yaptık. Daha fazlası için yazımızın devamın okumaya devam edebilirsiniz.

N Harfi İle Başlayan Hayvanlar Nelerdir?

Fazla bilindik olmayan N harfi hayvanları sanki bu harfle herhangi bir hayvan olmadığı kanısına varılmasına neden olmaktadır. Fakat N harfi ile birden hayvan yer almaktadır. Bunlar aşağıda verildiği gibidir:

Narval (Gergedan türü)

Nandu (Kuş türü)

Numbat (Bir tür keseli karınca türü)

Notilus (Balık türü)

Nilgai (Antilop türü)

Nudibranch (Deniz lavrası)

Nabarlek (Bir tür kanguruya benzemektedir.)

Notholca (Göl yataklarında bulunan bir rotife cinsidir.)

Nematod (Solucan türüdür.)

Neptün Kadehi (Balık türüdür.)

En Bilindik N ile Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

N harfi ile başlayan hayvan ismi bulmak oldukça zordur. Akıllara bir türlü gelmeyen N ile hayvan adı N ile hayvan olmadığı kanısına varılmaktadır. Fakat N ile başlayan hayvan isimlerinden en bilinen ve ilk akla gelen hayvan adı "neon balığı" ismi ile bilinen Characidae familyasına ait balık türüdür.

Özellikle isim şehir oyununda kurtarıcı bir rolü olan neon balığı n harfi ile bilinen en yaygın hayvan isimlerinden biridir.