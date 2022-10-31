Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri N İle Başlayan Eşya İsimleri - N Harfi İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?
Giriş Tarihi: 31.10.2022 13:45 Son Güncelleme: 31.10.2022 13:45

N İle Başlayan Eşya İsimleri - N Harfi İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

N İle Başlayan Eşya İsimleri - N Harfi İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Bulmaca meraklılarının internet oyunlarında sıklıkla karşılaştığı durumlardan biri de bazı harfler ile eşya ismi bulmaktır. Eşya dediğimiz kavramın geniş bir alanı kapsaması dolayısıyla bunu tek başımıza bulmamız bazen oldukça zor olabilir. Özellikle kelimeler ile ilgili oyunlarda internet bazen en büyük kurtarıcımız olabiliyor. N harfi ile başlayan eşya isimlerini ararken, bu yazımız size çok yardımcı olacak.

Geniş ve esnek bir dile sahip olduğumuz için her harfe ve bu harf ile olan kelimelere hakim olmamız aslında çok mümkün değildir. Günlük hayatta kullandığımız kelimeler bile bazen aklımıza gelmezken özellikle bir harfe odaklanmak kafamızı daha da karıştırabilir. Hem kafa karışıklığınızı gidermek hem de N ile başlayan eşya isimlerini öğrenmek için yazımızın detaylarına geçelim.

Ne Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

Geniş bir kelime dağarcığınız bile olsa bazı durumlarda kelime ya da eşya ismi bulmak oldukça zorlayıcı olabilir. Bu durumlarda kendinizi zorlamak yerine bu yazımızdan istediğiniz yardımı alabilirsiniz. İşte sizin için hazırladığımız listemiz;

  • NACAK: Küçük odun baltası. Odun kesmek için kullanılan arkası tokmak biçimindeki küçük balta.
  • NAMAZLIK: Diğer anlamı seccade olarak karşımıza çıkan üzerinde namaz kılınan eşya.
  • NEVRESİM: Halk arasında "yorgan kılıfı" olarak bilinen içine yorgan ya da battaniye koyulan ve kolay değiştirilen bir tür kumaş eşyadır.
  • NEY: kaval biçiminde, kamıştan yapılan bir tür üflemeli çalgı.
  • NAZAR BONCUĞU: Batıl inanç içinde kişiyi nazardan koruduğu düşünülen mavi bir boncuk türü.
  • NAVİGATÖR: Özellikle araç kullanan kişilerin tercih ettiği yol tarif cihazı.

ARKADAŞINA GÖNDER
N İle Başlayan Eşya İsimleri - N Harfi İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA