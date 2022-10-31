N İle Başlayan Hayvan İsimleri - N Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

N harfi ile başlayan hayvan ismi pek bilinmemektedir. Oysa birden fazla n ile başlayan hayvan isimleri bulunmaktadır. Bunları araştırdık ve sizler için sıraladık. Yazımızın devamından N ile başlayan hayvan isimleri ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz.

N Harfi İle Başlayan Hayvan Eşya İsimleri Nelerdir?

N harfi ile başlayan bir hayvan ismi söyleyin denildiğinde hemen cevap veremeyebilirsiniz. Biraz düşünmek N harfi ile hayvan olup olmadığını zihninizde tartmak isteyebilirsiniz. Harfi ile başlayan hayvanlar genellikle günlük hayatta duymaya alışık olmadığımız hayvan türleridir. Kimisi de aynı tür hayvanın farklı bir cinsi olduğu için de bilmememiz oldukça doğaldır. N harfi ile başlayan hayvan isimleri şu şekilde olup aşağıda verilmiştir:

Neon Balığı

Numbat (Keseli karınca cinsi.)

Narval (Gergedan familyasının bir cinsi.)

Nandu (Kuş cinsi.)

Neptün Kadehi (Bir çeşit balık cinsi.)

Nematod (Solucan cinsi.)

Notholca (Gölde yetişen bir canlı.)

Notilus (Balık cinsi.)

Nilgai (Antilop cinsi.)

Nudibranch (Bir tür deniz lavrası.)

Nabarlek (Kanguruya benzer bir hayvan türü.)

Yukarıda verilen hayvan isimleri gibi n harfi ile başlayan eşya isimleri de zor bulunmaktadır. N ile başlayan eşya isimleri ise şu şekildedir: