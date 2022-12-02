N İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce N Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

n ile başlayan kelimeler nelerdir hakkında ulaşılabilecek kaynak oldukça fazla ve çeşitlidir. Yeni doğan bebeklere isim seçmek için yahut bir konu ile ilgili olarak merak edilen eşya ve hayvan isimleri hakkında n harfi ile başlayan kelimeler ilgi odağı konumundadır. Ayrıca dil öğrenmek için kelime öğrenimi konusunda da n ile başlayan ingilizce kelimeler sıklıkla araştırılmaktadır.
Hayırlı bir evliliğin ardından evli çiftler, dünyaya hayırlı birer de evlat getirmek isterler. Buna bağlı olarak da doğacak olan bebek kız ise, hızlı bir şekilde isim arayışı başlar. Alfabe içerisinde bulunan her harf ile başlayan kız isimlerinin olmasının yanı sıra, N harfi ile de başlayan kız isimleri bulunmaktadır. İşte N harfi ile başlayan kız isimleri;
Nabiye
Nadide
Nurseli
Nurşen
Nurşah
Nurten
Nükhet
Nüzhet
Özellikle günümüzde her doğan yeni bebek için, hem güzel hem de oldukça farklı isimler aranmak istenmektedir. Alfabe içerisinde yer alan ve gerek Türkçe, gerek ise toplum olarak geleneksel anlamda aşina olunan çeşitli erkek isimleri bilinmektedir. Bu isimlerin bazıları da N harfi ile başlamaktadır. İşte N ile başlayan erkek isimleri;
Nadir
Naci
Necati
Nihat
Nurkut
Nursal
Nurullah
Nusret
Nusrettin
Dünya üzerinde; yapılan araştırmalar sonucunda ve çeşitli tahminlere bağlı şekilde yaklaşık olarak 7.700.000 hayvan türü-çeşidi olacak biçimde, yaklaşık olarak tam 8.700.000 türün varlığı ifade edilmektedir. Bu denli çok çeşitli bir hayvan familyasının içerisinde pek çok isimde canlı bulunmaktadır. İlgili kişiler ise belirli harfler ile başlayan hayvan isimlerini araştırarak fikir sahibi olmak istemektedir. Pek çok harf ile olduğu gibi, N harfi ile de hem bilinen hem de bilinmeyen pek çok hayvan ismi mevcuttur. İşte, N harfi ile başlayan hayvanlar ve isimleri;
Nar Bülbülü
Nandu
Nabarlek
Narval
Neptün Kadehi
Nehringi Körfaresi
Nil Barbunyası
Norfolk Terrier
Nal Burunlu Yarasa
''N'' harfi alfabe içerisinde yer alan 17. Harftir ve bu yine bu harfin; öncesinde ''M'' harfi, sonrasında ise ''O'' harfi yer almaktadır. N harfi ile ilgili olarak gerek günlük hayatta gerek ise ilgili konularla ilgili olarak kullanılan pek çok eşya ismi bulunmaktadır. Dilerseniz N harfi ile başlayan bu eşya isimlerini örneklendirelim;
Nakış makinası
Naftalin
Nal
Nakış ipliği
Nükleer reaktör
Neon tüpü
Neon lambası
Navigatör
Nemlendirici krem
N harfi ile oldukça fazla isim ve fiil sözcüğü bulunmaktadır. Özellikle güzel kelimeler aramak isteyen bazı insanlar, kelimelerin baş harflerini de özellikle seçerek araştırmalarını sürdürebilirler. Bu harflerden bir tanesi de N harfi olmaktadır. Dilerseniz, N harfi ile başlayan güzel kelimeleri örneklendirelim;
Nitelik
Nazik
Naziklik
Naif
Naim
Nazlılık
N harfi ile başlayan Türkçe kelimelerin yanı sıra, pek çok yabancı dil içerisinde de N harfi ile başlayan kelimeler yer almaktadır. Özellikle dil öğrenmek için kelime havuzunun genişletilebilmesi için kişiler İngilizce olan ve N harfi ile başlayan kelimeleri araştırarak öğrenmek istemektedir. İşte N harfi ile başlamakta olan bazı İngilizce kelimeler;
Nanny - Dadı
Nylon – Naylon
Nacre – Sedef
Native – Yerli
Nameless - İsimsiz
Nephritic - Böbrek
Novelties – Tuhafiye
Naat
Neci
Neft
Narh
Naşi
Nato
Nebi
Nece
Nabız
Nakız
Nafta
Nöron
Numan
Nişan
Nafaka
Nadide
Noksan
Normal
Numune