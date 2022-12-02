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Giriş Tarihi: 2.12.2022 12:11 Son Güncelleme: 2.12.2022 12:11

N İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce N Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

N ile başlayan kelimeler nelerdir sorusu, özellikle internet üzerinden çeşitli kullanıcılar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Dünya dilleri içerisinde olduğu gibi, Türkçe dili içerisinde de n harfi ile başlayan kelimeler oldukça fazladır. Bu kelimeler ise gerek erkek veya kız isimleri olarak, gerek eşya ve hayvan isimleri olarak, gerek güzel ve anlamlı kelimeler olarak, gerek ise İngilizce kelimeler olarak merak edilerek inceleniyor. Dilerseniz, n ile başlayan ingilizce kelimeler hakkında detaylı bilgilere birlikte bakalım...

N İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce N Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

n ile başlayan kelimeler nelerdir hakkında ulaşılabilecek kaynak oldukça fazla ve çeşitlidir. Yeni doğan bebeklere isim seçmek için yahut bir konu ile ilgili olarak merak edilen eşya ve hayvan isimleri hakkında n harfi ile başlayan kelimeler ilgi odağı konumundadır. Ayrıca dil öğrenmek için kelime öğrenimi konusunda da n ile başlayan ingilizce kelimeler sıklıkla araştırılmaktadır.

N İle Başlayan Kız İsimleri

Hayırlı bir evliliğin ardından evli çiftler, dünyaya hayırlı birer de evlat getirmek isterler. Buna bağlı olarak da doğacak olan bebek kız ise, hızlı bir şekilde isim arayışı başlar. Alfabe içerisinde bulunan her harf ile başlayan kız isimlerinin olmasının yanı sıra, N harfi ile de başlayan kız isimleri bulunmaktadır. İşte N harfi ile başlayan kız isimleri;

  • Nabiye

  • Nadide

  • Nurseli

  • Nurşen

  • Nurşah

  • Nurten

  • Nükhet

  • Nüzhet

N İle Başlayan Erkek İsimleri

Özellikle günümüzde her doğan yeni bebek için, hem güzel hem de oldukça farklı isimler aranmak istenmektedir. Alfabe içerisinde yer alan ve gerek Türkçe, gerek ise toplum olarak geleneksel anlamda aşina olunan çeşitli erkek isimleri bilinmektedir. Bu isimlerin bazıları da N harfi ile başlamaktadır. İşte N ile başlayan erkek isimleri;

  • Nadir

  • Naci

  • Necati

  • Nihat

  • Nurkut

  • Nursal

  • Nurullah

  • Nusret

  • Nusrettin

N İle Başlayan Hayvanlar

Dünya üzerinde; yapılan araştırmalar sonucunda ve çeşitli tahminlere bağlı şekilde yaklaşık olarak 7.700.000 hayvan türü-çeşidi olacak biçimde, yaklaşık olarak tam 8.700.000 türün varlığı ifade edilmektedir. Bu denli çok çeşitli bir hayvan familyasının içerisinde pek çok isimde canlı bulunmaktadır. İlgili kişiler ise belirli harfler ile başlayan hayvan isimlerini araştırarak fikir sahibi olmak istemektedir. Pek çok harf ile olduğu gibi, N harfi ile de hem bilinen hem de bilinmeyen pek çok hayvan ismi mevcuttur. İşte, N harfi ile başlayan hayvanlar ve isimleri;

  • Nar Bülbülü

  • Nandu

  • Nabarlek

  • Narval

  • Neptün Kadehi

  • Nehringi Körfaresi

  • Nil Barbunyası

  • Norfolk Terrier

  • Nal Burunlu Yarasa

N İle Başlayan Eşyalar

''N'' harfi alfabe içerisinde yer alan 17. Harftir ve bu yine bu harfin; öncesinde ''M'' harfi, sonrasında ise ''O'' harfi yer almaktadır. N harfi ile ilgili olarak gerek günlük hayatta gerek ise ilgili konularla ilgili olarak kullanılan pek çok eşya ismi bulunmaktadır. Dilerseniz N harfi ile başlayan bu eşya isimlerini örneklendirelim;

  • Nakış makinası

  • Naftalin

  • Nal

  • Nakış ipliği

  • Nükleer reaktör

  • Neon tüpü

  • Neon lambası

  • Navigatör

  • Nemlendirici krem

N İle Başlayan Güzel Kelimeler

N harfi ile oldukça fazla isim ve fiil sözcüğü bulunmaktadır. Özellikle güzel kelimeler aramak isteyen bazı insanlar, kelimelerin baş harflerini de özellikle seçerek araştırmalarını sürdürebilirler. Bu harflerden bir tanesi de N harfi olmaktadır. Dilerseniz, N harfi ile başlayan güzel kelimeleri örneklendirelim;

  • Nitelik

  • Nazik

  • Naziklik

  • Naif

  • Naim

  • Nazlılık

N İle Başlayan İngilizce Kelimeler

N harfi ile başlayan Türkçe kelimelerin yanı sıra, pek çok yabancı dil içerisinde de N harfi ile başlayan kelimeler yer almaktadır. Özellikle dil öğrenmek için kelime havuzunun genişletilebilmesi için kişiler İngilizce olan ve N harfi ile başlayan kelimeleri araştırarak öğrenmek istemektedir. İşte N harfi ile başlamakta olan bazı İngilizce kelimeler;

  • Nanny - Dadı

  • Nylon – Naylon

  • Nacre – Sedef

  • Native – Yerli

  • Nameless - İsimsiz

  • Nephritic - Böbrek

  • Novelties – Tuhafiye

N İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

  • Naat

  • Neci

  • Neft

  • Narh

  • Naşi

  • Nato

  • Nebi

  • Nece

N İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

  • Nabız

  • Nakız

  • Nafta

  • Nöron

  • Numan

  • Nişan

N İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

  • Nafaka

  • Nadide

  • Noksan

  • Normal

  • Numune

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