N İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce N Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

n ile başlayan kelimeler nelerdir hakkında ulaşılabilecek kaynak oldukça fazla ve çeşitlidir. Yeni doğan bebeklere isim seçmek için yahut bir konu ile ilgili olarak merak edilen eşya ve hayvan isimleri hakkında n harfi ile başlayan kelimeler ilgi odağı konumundadır. Ayrıca dil öğrenmek için kelime öğrenimi konusunda da n ile başlayan ingilizce kelimeler sıklıkla araştırılmaktadır.

N İle Başlayan Kız İsimleri

Hayırlı bir evliliğin ardından evli çiftler, dünyaya hayırlı birer de evlat getirmek isterler. Buna bağlı olarak da doğacak olan bebek kız ise, hızlı bir şekilde isim arayışı başlar. Alfabe içerisinde bulunan her harf ile başlayan kız isimlerinin olmasının yanı sıra, N harfi ile de başlayan kız isimleri bulunmaktadır. İşte N harfi ile başlayan kız isimleri;

Nabiye

Nadide

Nurseli

Nurşen

Nurşah

Nurten

Nükhet

Nüzhet

N İle Başlayan Erkek İsimleri

Özellikle günümüzde her doğan yeni bebek için, hem güzel hem de oldukça farklı isimler aranmak istenmektedir. Alfabe içerisinde yer alan ve gerek Türkçe, gerek ise toplum olarak geleneksel anlamda aşina olunan çeşitli erkek isimleri bilinmektedir. Bu isimlerin bazıları da N harfi ile başlamaktadır. İşte N ile başlayan erkek isimleri;

Nadir

Naci

Necati

Nihat

Nurkut

Nursal

Nurullah

Nusret

Nusrettin

N İle Başlayan Hayvanlar

Dünya üzerinde; yapılan araştırmalar sonucunda ve çeşitli tahminlere bağlı şekilde yaklaşık olarak 7.700.000 hayvan türü-çeşidi olacak biçimde, yaklaşık olarak tam 8.700.000 türün varlığı ifade edilmektedir. Bu denli çok çeşitli bir hayvan familyasının içerisinde pek çok isimde canlı bulunmaktadır. İlgili kişiler ise belirli harfler ile başlayan hayvan isimlerini araştırarak fikir sahibi olmak istemektedir. Pek çok harf ile olduğu gibi, N harfi ile de hem bilinen hem de bilinmeyen pek çok hayvan ismi mevcuttur. İşte, N harfi ile başlayan hayvanlar ve isimleri;

Nar Bülbülü

Nandu

Nabarlek

Narval

Neptün Kadehi

Nehringi Körfaresi

Nil Barbunyası

Norfolk Terrier

Nal Burunlu Yarasa

N İle Başlayan Eşyalar

''N'' harfi alfabe içerisinde yer alan 17. Harftir ve bu yine bu harfin; öncesinde ''M'' harfi, sonrasında ise ''O'' harfi yer almaktadır. N harfi ile ilgili olarak gerek günlük hayatta gerek ise ilgili konularla ilgili olarak kullanılan pek çok eşya ismi bulunmaktadır. Dilerseniz N harfi ile başlayan bu eşya isimlerini örneklendirelim;

Nakış makinası

Naftalin

Nal

Nakış ipliği

Nükleer reaktör

Neon tüpü

Neon lambası

Navigatör

Nemlendirici krem

N İle Başlayan Güzel Kelimeler

N harfi ile oldukça fazla isim ve fiil sözcüğü bulunmaktadır. Özellikle güzel kelimeler aramak isteyen bazı insanlar, kelimelerin baş harflerini de özellikle seçerek araştırmalarını sürdürebilirler. Bu harflerden bir tanesi de N harfi olmaktadır. Dilerseniz, N harfi ile başlayan güzel kelimeleri örneklendirelim;

Nitelik

Nazik

Naziklik

Naif

Naim

Nazlılık

N İle Başlayan İngilizce Kelimeler

N harfi ile başlayan Türkçe kelimelerin yanı sıra, pek çok yabancı dil içerisinde de N harfi ile başlayan kelimeler yer almaktadır. Özellikle dil öğrenmek için kelime havuzunun genişletilebilmesi için kişiler İngilizce olan ve N harfi ile başlayan kelimeleri araştırarak öğrenmek istemektedir. İşte N harfi ile başlamakta olan bazı İngilizce kelimeler;

Nanny - Dadı

Nylon – Naylon

Nacre – Sedef

Native – Yerli

Nameless - İsimsiz

Nephritic - Böbrek

Novelties – Tuhafiye

N İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Naat

Neci

Neft

Narh

Naşi

Nato

Nebi

Nece

N İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Nabız

Nakız

Nafta

Nöron

Numan

Nişan

N İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler