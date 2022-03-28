N İle Başlayan Ülkeler: N Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

Türkçe alfabenin 17. harfi olan n pek çok isim, eşya ve hayvana isim olabilirken bazı ülkelerde bu harfle başlayan isimleri içeriyor. Genel kültür bilgilerinizi daha da geliştirecek olan n harfiyle başlayan ülke isimleri içeriğimiz size daha önce duymadığınız ülkeleri ve dünya üzerindeki konumlarını aktarabilecektir. İster oyunlarda isterseniz de coğrafya bilgilerinde işinize yaracak listemize bir göz atabilirsiniz.

N Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri

N ile başlayan ülkeler ve konumlarını ele aldığımız bu içeriğimiz kelime oyunu ya da bulmaca gibi aktivitelerde yüksek puan almak isteyen kişilere hitap ediyor. Aynı zamanda oldukça etkili bir genel kültür bilgisi edinebileceğiniz içeriğimiz arkadaş ortamlarında öğretici oyun oynamak isteyenlerin fazlasıyla ilgisini çekecektir. 208 ülke içerisinden hangileri n ile başlıyor bir göz atarsak karşımıza sadece 8 adet ülke çıkıyor. Bunlar ise;

Norveç,

Nijerya,

Nepal,

Nijer,

Namibya,

Nikaragua,

Nauru,

Nieue'dir.

N ile Başlayan Ülkeler, Başkentleri ve Konumları

N ile ülke ismi aradığınızda oldukça sınırlı sayıda ülke çıktığını görebiliyorsunuz. Bir kısmını daha önce duymadığınız bu ülkelerle ilgili daha detay bilgiler vermek gerekirse;