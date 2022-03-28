N İle Başlayan Ülkeler: N Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

Türkçe alfabenin 17. harfi olan n pek çok isim, eşya ve hayvana isim olabilirken bazı ülkelerde bu harfle başlayan isimleri içeriyor. Genel kültür bilgilerinizi daha da geliştirecek olan n harfiyle başlayan ülke isimleri içeriğimiz size daha önce duymadığınız ülkeleri ve dünya üzerindeki konumlarını aktarabilecektir. İster oyunlarda isterseniz de coğrafya bilgilerinde işinize yaracak listemize bir göz atabilirsiniz.
N Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri
N ile başlayan ülkeler ve konumlarını ele aldığımız bu içeriğimiz kelime oyunu ya da bulmaca gibi aktivitelerde yüksek puan almak isteyen kişilere hitap ediyor. Aynı zamanda oldukça etkili bir genel kültür bilgisi edinebileceğiniz içeriğimiz arkadaş ortamlarında öğretici oyun oynamak isteyenlerin fazlasıyla ilgisini çekecektir. 208 ülke içerisinden hangileri n ile başlıyor bir göz atarsak karşımıza sadece 8 adet ülke çıkıyor. Bunlar ise;
- Norveç,
- Nijerya,
- Nepal,
- Nijer,
- Namibya,
- Nikaragua,
- Nauru,
- Nieue'dir.
N ile Başlayan Ülkeler, Başkentleri ve Konumları
N ile ülke ismi aradığınızda oldukça sınırlı sayıda ülke çıktığını görebiliyorsunuz. Bir kısmını daha önce duymadığınız bu ülkelerle ilgili daha detay bilgiler vermek gerekirse;
- Norveç: Başkenti Oslo şehri olan Norveç Kuzey Avrupa'da bulunan bir ülkedir. İskandinav Yarımadası'nın batısında konumlanır. Denize kıyısı bulunan bu ülkenin komşuları İsveç ve Rusya'dır.
- Nijerya: Batı Afrika'da yer alan Nijerya ülkesinin başkenti Abuja şehridir. Gine Körfezi'nin üst kısmında konumlanan ülkenin komşuları Çad, Nijer, Kamerun ve Benin'dir.
- Nepal: Katmandu şehrinin başkent olduğu Nepal Güney Asya kıtasında bir ülkedir. Dünyanın en büyük kıtasında yer alan bu ülke Çin ve Hindistan ile komşudur. Kuzey sınırını Himalayalar çevreler.
- Nijer: Denize kıyısı olan ülkenin resmi adı Nijer Cumhuriyeti olup Afrika kıtasında yer alan ülkelerdendir. Başkenti Niamey isimli şehir olan ülke Cezayir, Libya, Çad, Nijerya, Mali, Benin ve Burkina Faso ile komşudur.
- Namibya: Afrika kıtasında konumlanan Namibya ülkesinin başkenti Windhoek şehridir 1990 yılında bağımsızlık kazanan ülke Güney Afrika Cumhuriyeti, Angola, Zambiya, Botsvana ve Oranj Nehri ile komşudur.
- Nikaragua: Orta Amerika'da yer alan Nikaragua ülkesinin başkenti Managua şehridir. Ülkenin sınır komşuları ise Honduras ve Kosta Rika'dır.
- Nauru: Güney Pasifik'te konumlanan Nauru, Mikronezya ada ülkesi olarak karşımıza çıkar. Başkenti Yaren şehri olan ülke sadece Kiribati'nin Banaba Adası ile komşudur. Onunla da arasında 300 kilometre mesafe bulunur.
- Nieue: Başkenti Alofi şehri olan Nieue ülkesi Oceania (Okyanusya)'da konumlanır. Bağımsız bir devlet olmasına rağmen Yeni Zelanda gözetimindeki ülkelerden sayılır. Bu nedenle para birimi de Yeni Zelanda Doları'dır.