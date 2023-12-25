Na İle Başlayan Kelimeler - Türkçe Na İle Başlayan Kelimeler Listesi

Türkçede na ile başlayan kelimeler kendi arasında 3, 4, 5 harfli kısa ifadeler veya 8, 9, 10, 11 harfli uzun sözcükler olarak gruplandırılabilir. Çünkü n ve a harfleri ile başlayan sözcüklerin neredeyse 380 adet olduğu görülür. Bu da Türkçe na ile başlayan kelimeler listesi hazırlanırken sözcüklerin harf sayılarına göre gruplandırılmasını gerektirir. Böylece bulmacalarda veya kelime oyunlarında na ile başlayan ifadeler kolaylıkla bulunabilir.

Na İle Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Türkçenin kelime çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin dilleri arasında yer aldığı bilinir. Öyle ki Türkçede yabancı dillerden ödünçlenmiş olan pek çok sözcük de mevcuttur. Buna ek olarak Türkçede ön ve son eklerle birlikte oluşturulan kelimeler oldukça çeşitlidir. Bu da özellikle sözcük bulmacalarında Türkçenin zenginliğinden yararlanmanın bir avantaja dönüştürülebildiğini gösterir.

Farklı bulmacalarda ya da sözcük oyunlarında n ve a sesleri ile başlayan Türkçe sözcüklerin neler olduğunun bulunması gerekebilir. Bu durumda akla ilk olarak 3, 4, 5 harfli sözcükler gelir. Dolayısıyla na ile başlayan kısa Türkçe kelimeler şu şekilde kategorize edilmelidir:

Na ile başlayan 3 harfli Türkçe kelimeler: nal, nam, naz, nar, nas, nan, nah Na ile başlayan 4 harfli Türkçe kelimeler: naaş, nafi, naat, nale, name, naif, nail, narh, naşi, nato, Nazi, naip, nane, nara Na ile başlayan 5 harfli kelimeler: nabız, nacak, naçar, naçiz, nadan, nadir, nadim, nadas, nahif, nahiv, nağme, nahır, nahak, nafiz, nafia, nakdi, nahoş, nakız, nakil, nakip, nakli, nakit, nalın, nalça, nalan, namlu, nakşi, namaz, nanay, namus, nanik, nasıl, narin, nasip, nasıp, nasır, nasir, naşir, natır, natuk, natür, nazar, nazal, nazım, nazır

Türkçe Na İle Başlayan Kelimeler Listesi

Türkçede n ve a harfleri ile başladığı bilinen neredeyse 380 adet sözcük vardır. Bu sözcüklerin harf sayıları ise 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 olarak değişkenlik gösterir. Bulmacalarda genellikle 3, 4 ve harfli na ile başlayan Türkçe sözcüklerin sorgulandığı görülür. Ancak farklı kelime oyunları ile detaylı bulmacalarda daha uzun na ile başlayan Türkçe kelimelerin bulunması da gerekebilir. Dolayısıyla söz edilen harflerle başlayan Türkçe kelimelerin detaylı listesi aşağıdaki gibi aktarılmalıdır: