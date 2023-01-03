Naat Nedir? Edebiyatta Naat Ne Demek, En Meşhur Örnekleri ve Özellikleri Neler?

Naat nedir tanımlamasını yaparken Hz. Muhammed ile ilgili olduğu açıkça belirtilir. Tabii bu tanım naat ne demek, naat nedir edebiyat perspektifinden bakıldığında böyledir. Terim anlamı genel bir yargıyı kapsarken, Türk Edebiyatında İslam diniyle bağdaştırılmaktadır. Yine de naat örnekleri baz alınırsa, yüceltmenin, övmenin ön planda tutulduğu görülür. Bahsedilen bu edebiyat terimi diğer terimlerden daha anlaşılırdır. Dolayısıyla bu terimi anlamak daha kolaydır. Ayrıca en güzel ve En meşhur naatlar konuya yön veren şeylerdir.

Naat Nedir?

Her edebiyatta naat edebiyat teriminin ne olduğu farklıdır. Terim anlamı aynı olsa da belirttiği alan farklıdır. Naat edebiyat teriminin kavramsal anlamı bir şeyin yüceltilmesi, övülmesi gibi özellikleri kapsar. Dolayısıyla naat denilince akla bir şeyin ya da şeylerin övülmesi, yüceltilmesi ya da vasıflandırma gelmelidir. Türk Edebiyatında naat edebiyat teriminin ne olduğu yine terim anlamıyla ilgilidir. Fakat Türk Edebiyatında Hz. Muhammed'i konu alan naatlar vardır. Hz. Muhammed'i içeren naatlarda, İslam dininin peygamberine yani Hz. Muhammed'e yönelik sevgi ve saygıya yer verilir.

Edebiyatta Naat Ne Demek, En Meşhur Örnekleri ve Özellikleri Neler?

Türk Edebiyatında naat İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed'i konu alır. Türk Edebiyatında naatın özelliği, Hz. Muhammed'den saygı ve sevgi sözcükleriyle bahsedilmesidir. Artı olarak yine Hz. Muhammed'in peygamberlik hayatı boyunca yaptığı başarılar da kaleme alınır. En meşhur ve en bilindik naat örnekleri öznel bir yargıyı temsil etse de bilinen şairler vardır. En ünlü naat şairi olarak bilinen Arif Nihat Asya'dır. Kaleme aldığı birçok naat şiiri vardır. Arif Nihat Asya'nın naat şiirinin bir kesiti şu şekildedir:

Mescit mü'min, minber mü'min...

Taşardı kubbelerden Tekbîr,

Dolardı kubbelere "âmin!"

Ve mübarek geceler, dualarımız,

Geri gelmeyen dualardı...

Geceler, ki pırıl pırıl,

Kandillerin yanardı.

Kapına gelenler, yâ Muhammed,

-Uzaktan, yakından-

Mü'min döndüler kapından!

Besmele,

Ekmeğimizin bereketiydi,

İki dünyada aziz ümmet;

Muhammed ümmetiydi.