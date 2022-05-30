Naat Nedir? Türk Edebiyatında Ve Anadolu Sahasında Yazılan Naat Örnekleri Ve Şairleri

Naat, dini konuları içeren bir edebiyat terimi olarak karşımız çıkıyor. Peygamber edebiyatı olarak da anılan naat, özellikle Hz. Muhammed'in hayatını sıklıkla konu alıyor. Bu nedenle de naat kelimesi, özellikleri ve örnekleri sıklıkla merak ediliyor. Peki, naat nedir? Konu ile ilgili bilmeniz gereken detayları sizin için derledik. Naat hakkındaki bilgiler yazımızın devamında sizinle.

Naat Ne Demek?

Arapça bir kelime olarak karşımıza çıkan naat, bir kişide bulunan özellikleri methederek anlatmak anlamını taşıyor. Edebi açıdan bakıldığında ise naat, Hz. Muhammed'in methini konu ediniyor.

Hz. Muhammed'i övme amacı ile yazılan manzum ve mensur eserlere, Türk edebiyatında naat adı veriliyor. Bu eserler, Türk halkının, Hz. Muhammed'e duyduğu bir sevgi, hürmet ve bağlılık hislerinin göstergesi olarak kabul ediliyor. Naat türünün ilk örneklerini ise Hasan Bin Sabit vermiştir.

Naat yazmak ya da naat okumak, Hz. Muhammed'i anmak anlamına da geliyor. Bu nedenle Hz. Muhammed'i anmanın, yaptığı fedakarlıkları hatırlamanın, kişinin kalbine ferahlık kattığı söyleniyor.

Naat Özellikleri Nedir?

Türk edebiyatında naat türünün çeşitli özellikleri bulunuyor. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Naat türünde yazılan metinler, hem divan edebiyatı kitaplarının hem de mesnevi türündeki kitapların ilk sayfalarında yer alıyor.

Naat şairleri, sebeb-i telif bölümünde eseri neden kaleme aldığını açıklıyor ve ardından dua, naat ve münacat bölümlerine geçiyor.

Bazı naat eserlerinde hadislerden ve ayetlerden alıntı yapılabiliyor.

Naat eserlerinde, Hz. Muhammed'in üstün vasıflarından övgü ile bahsediliyor.

Bazı divan edebiyatı şairleri: Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Ali ve Hz. Ömer için de naat eserleri yazmıştır.

Naat türündeki eserlerde, Hz. Muhammed için dur-i yekta yani tek inci ve rehber-i ekmel yani kusursuz yol gösterici mazmunları da sıklıkla kullanılıyor.

Naat Örnekleri Nelerdir?

Türk edebiyatı içerisinde pek çok naat örneği bulunuyor. Naat örneklerinden bazılarını şu şekilde derledik: