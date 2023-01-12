Nabi Kimdir? Nabi Kaçıncı Yüzyılda Yaşadı, Beyitleri ve Şiirleri Neler?

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Nabi, 1642 yılında Şanlıurfa'da doğmuş, divan edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Eğitim hayatını Şanlıurfa'da geçiren yazar, hayatının büyük bir kısmını İstanbul'da geçirmiştir. Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu 1712 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Aşağıdaki dizeler yazarın en çok bilinen şiiridir.
"Bende yok sabr-ı sükûn, sende vefadan zerre,
İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere."
Nabi'nin eserlerinde Türkçenin yanı sıra Farsça ve Arapça kelimelerin de varlığı dikkat çeker. Yazar, hayatı boyunca çok sayıda eser kaleme almıştır. Bu eserler günümüzde de edebiyat derslerinde öğrencilere okutulmaktadır.
Nabi'nin edebi kişiliği incelendiğinde divan edebiyatının klasik özellikleri dikkat çeker. Nabi'nin edebi kişiliği ile ilgili dikkat çeken özellikler aşağıda sıralanmıştır.
Nabi, yaşadığı dönemde çok sayıda şiir ve farklı alanlarda eserler yazmıştır. Şairin yazdığı eserler arasından gündemde olanları şu şekilde sıralayabiliriz.
Nabi'nin ortaya koyduğu eserler, günümüzde lise edebiyat ve edebiyat fakültelerinde ders olarak okutulmaktadır. Türk edebiyatı için özel bir yere sahip olan divan edebiyatı Nabi ile özel bir anlam bulmuştur. Bundan sonraki süreçte de yazarın şiirlerinin beğenilerek okunacağı düşünülmektedir.