Nabi Kimdir? Nabi Kaçıncı Yüzyılda Yaşadı, Beyitleri ve Şiirleri Neler?

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Nabi Kimdir?

Nabi, 1642 yılında Şanlıurfa'da doğmuş, divan edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Eğitim hayatını Şanlıurfa'da geçiren yazar, hayatının büyük bir kısmını İstanbul'da geçirmiştir. Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu 1712 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Aşağıdaki dizeler yazarın en çok bilinen şiiridir.

"Bende yok sabr-ı sükûn, sende vefadan zerre,

İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere."

Nabi'nin eserlerinde Türkçenin yanı sıra Farsça ve Arapça kelimelerin de varlığı dikkat çeker. Yazar, hayatı boyunca çok sayıda eser kaleme almıştır. Bu eserler günümüzde de edebiyat derslerinde öğrencilere okutulmaktadır.

Nabi Edebi Kişiliği

Nabi'nin edebi kişiliği incelendiğinde divan edebiyatının klasik özellikleri dikkat çeker. Nabi'nin edebi kişiliği ile ilgili dikkat çeken özellikler aşağıda sıralanmıştır.

Nabi, düşünce şiiri alanında büyük bir çığır açmıştır. Bu anlamda kendisi hikemi şiirinin kurucusudur.

Şiirlerinde didaktik, yani öğretici bir dil kullanmıştır.

Yazdığı eserlerde hayal ve duygudan ziyade düşünceyi ön plana çıkarmıştır. Bu nedenle şiirlerinde duygu ve heyecan görmek zordur.

Yaşadığı dönemin haksızlıklarını, günün olaylarını ve halkın huzursuzluğunu sanattan taviz vermeden eserlerine yansıtmıştır.

Nabi'ye göre şiir, günlük hayatın içinde olmalıdır. Yazarın şiirlerinde hayat içinde karşılaşılan sorunlara vurgu yapılmıştır.

Şiirlerinde hakimane bir ifade sezilen yazar, sanat unsurlarından da uzak kalmamıştır.

Dönemin diğer eserlerine nazaran şiirlerindeki dil oldukça sadedir.

Şiirlerinin kolay ve rahat bir söylemi vardır.

Şiirlerindeki bazı söylemler özdeyiş kabul edilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır.

Mensur ve manzum alanında çok sayıda eseri vardır.

Nabi Şiirleri ve Eserleri

Nabi, yaşadığı dönemde çok sayıda şiir ve farklı alanlarda eserler yazmıştır. Şairin yazdığı eserler arasından gündemde olanları şu şekilde sıralayabiliriz.

Hayriyye

Hayrabad

Surname

Tercüme-i Hadis-i Erbain

Münşeat

Fetihname-i Kamaniçe

Nabi'nin ortaya koyduğu eserler, günümüzde lise edebiyat ve edebiyat fakültelerinde ders olarak okutulmaktadır. Türk edebiyatı için özel bir yere sahip olan divan edebiyatı Nabi ile özel bir anlam bulmuştur. Bundan sonraki süreçte de yazarın şiirlerinin beğenilerek okunacağı düşünülmektedir.