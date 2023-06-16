Nacl Polar Mı, Apolar Mı? Sodyum Klorür Polar Mı, Apolar Mı, Hangi Grupta?

Sodyum ve klor elementlerinin bir araya gelmesi ile sodyum klorür (NaCl) bileşiği oluşur. Bir araya gelirken oluşturdukları bağlar NaCl polar mı sorusunu akıllara getirir. Sodyum Klorür polar mı apolar mı, dediğimizde kimyasal bağların iyonik ve kovalent bağlar olarak ikiye ayrıldığını öğreniriz. NaCl polar mı apolar mı, dediğimizde kovalent bağların ise polar ve apolar olarak ikiye ayrıldığını öğreniriz. NaCl apolar mı sorusunun yanıtını sizler için derledik.

NaCl Polar Mı, Apolar Mı? Sodyum Klorür Polar Mı, Apolar Mı?

Elementler doğada yalnız halde bulunabildikleri gibi bir araya gelerek yeni maddeler de oluşturabilirler. Bu yeni oluşan maddeler kimyasal bağlar ile bir araya geldiklerinde bileşik oluşturmuş olurlar. Elementlerin bileşik oluşturmalarındaki asıl amaç daha kararlı hale geçmektir. Yani az enerjiye sahip olmak için bir araya gelirler. Böylelikle bağlar oluşurken elementler dışarıya enerji verirler. Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar.

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Kimyasal bağlar üçe ayrılır. Kimyasal bağ çeşitlerini ve bu bağ çeşitlerinin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

İyonik bağlar, en az biri metal ve biri ametalden oluşan bağlardır. İyonik bağ oluşurken kararlı hale geçmek için bağ yapan elementler elektron alışverişi yaparak bağ yaparlar.

Kovalent bağlar, en az iki ametalin bir araya gelmesi ile oluşur. Kimyasal bağlar, kendi arasında polar kovalent bağ ve apolar kovalent bağ olmak üzere iki grupta incelenir. Kimyasal bağ oluşurken kararlı hale geçmeye çalışan elementler ihtiyaç duydukları elektron sayısı kadar elektronları ortaklaşa kullanırlar.

Metalik bağlar, metal ve alaşımlarda bulunan bağlardır. Metal atomları üç boyutlu bir yapı içinde düzenlenirler. Bu atomların en dış elektronları, yapının her tarafında serbestçe dolaşır ve atomların birbirlerine bağlanmasını sağlarlar.

Sodyum Klorür Hangi Grupta?

Sodyum klorür (NaCl) bileşiğini günlük hayatta sıkça görürüz. Sodyum klorür bileşiği aslında yemeklerimizi yaparken her gün kullandığımız sofra tuzudur. Sodyum klorür bileşiği sodyum (Na) ve klor (Cl) elementlerinin bağ yapması ile oluşur. Sodyum elementi periyodik cetvelin 3. Periyot 1A grubunda yer alan bir metaldir. Klor elementi ise periyodik cetvelin 3. Periyot 7A grubunda bulunan bir ametaldir. Sodyum elementi karalı hale geçebilmek için klor elementi ile bağ yaparken 2. Periyot 8A grubunda yer alan soy gaza benzemek için fazla olan bir elektronunu klor elementine vererek kararlı hale geçer. Sodyumun fazla olan elektronunu alan klor ise 3. Periyot 8A Grubunda bulunan soy gaza benzeyerek kararlı hale geçer.

Sodyum klorür bileşiği bir metal ve bir ametalden oluştuğu için iyonik bağ yapan bileşiklerle aynı grupta yer alır. Sodyum klorür bileşiğinin bağ yapısını araştırırken polar mı yoksa apolar mı sorusu ile karşılaşırız. Apolar bileşikler en az iki aynı ametalden meydana gelirken polar kovalent bağlı bileşikler ise arklı tür ametallerin bir araya gelmesi ile oluşur. Kovalent bağın tam tanımı elektron ortaklaşması ile oluşan bileşikler olduğundan ve sodyum klorür ortaklaşma yapmayıp elektron alışverişi yaptığından polar kovalent bağlı veya apolar kovalent bağlı değildir. Sodyum klorür iyonik bağlı bir bileşiktir.