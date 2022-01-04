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Giriş Tarihi: 4.1.2022 12:01

Nadir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Nadir Kelimesinin Anlamı Nedir?

Nadir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Nadir Kelimesinin Anlamı Nedir?

Nadir kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Eşine çok rastlanmayan, sık bulunmayan şeyler için kullanılan bir sözcüktür. Bu kelimenin kendisi gibi eş anlamlısı birçok kelime vardır. Günlük hayatımızda, sınavlar ve derslerde yahut bulmacalarda karşımıza çıkabilen nadir kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kimi zaman gazete okurken kimi zaman ise bir sohbet esnasında ilgimizi çeken kelimeler olur ve o kelimenin anlamını, kökenini, eş anlamlısını merak eder araştırıp öğreniriz. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Güzel Türkçemizin hoş yanlarından birisi de kelimelerin birçok eş anlamlısının olması ve bu unsurun dilimizi daha zengin ve edebi bir hale getirmesidir. Arapça kökenli bir kelime olan nadir kelimesinin bilinen bir tane eş anlamlısı vardır. Nadir kelimesinin eş anlamlısı nedir ve eş anlamlılarının kökenleri nedir? Bu soruların cevabının tamamını sizler için örneklerle derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Nadir Sözcüğünün Eş Anlamlısı

  • Ender ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Bu kelime nadir sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir. İkisinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Nadir Kelimesinin Anlamı

Eşine çok rastlanan, benzeri sık bulunmayan anlamına gelir.

Nadir Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Yıldız kayması nadir gerçekleşen ama bir o kadar da hoş bir olaydır.
  • Nadir de olsa pazarda taze zencefil bulabiliyorum.

Nadir Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Oltu taşı, Erzurum'un Oltu ilçesinden çıkarılan ender güzellikte yarı değerli bir taştır.
  • Bu iş teklifi insanın karşısına çok ender çıkar sakın düşünmeden reddetme.

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Nadir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Nadir Kelimesinin Anlamı Nedir?
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