Nadir Toprak Elementi Nedir? Nadir Toprak Elementleri Nelerdir, Hangi Ülkelerde Var?

Nadir toprak elementi nedir konusu, kimya alanına ilgi duyanlar için önemli bir konudur. Her elementin kendine özgü bir atom numarası bulunmaktadır. Bu atom sayıları o elementin bünyesinde bulunan proton sayısını ifade eder. Nadir toprak elementi de atom sayısına sahip bir element türüdür. Bu elementin benzerine çok sık rastlanılmadığı için nadir toprak elementleri nelerdir, hangi ülkelerde var gibi soruların yanıtları daha fazla merak edilir.

Nadir Toprak Elementi Nedir?

Benzer tür atomlardan meydana gelen, kimyasal yöntemlerle başka maddelere ayrılamayan saf maddeler, element olarak tanımlanmaktadır. Nadir toprak ismiyle tabir edilen element türü de bu elementlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sert yapıları ile öne çıkan ve ağır metaller olarak tanımlanan metallerin bir alt sınıfını oluşturan elementler, nadir toprak elementi olarak isimlendirilmektedir. Nadir toprak elementi, benzerine çok az rastlanılan bir element türüdür. Kısaca NTE ismiyle de ifade edilen bu elementin cam, lazer, seramik imalatı gibi birçok farklı alanda kullanımı mevcuttur.

Nadir Toprak Elementleri Nelerdir?

Nadir toprak elementleri adından da anlaşıldığı gibi benzerine çok az rastlanılan elementleri kapsamaktadır. Bu element cinsine yeryüzünde bulunan diğer elementlere nazaran daha az rastlanılmaktadır. Lântanit ismiyle bilinen elementlerin büyük bir bölümü bu element türünden meydana gelmektedir. Bazı türleri daha yumuşak ve hafif bir yapıya sahipken bazı türleri ise sert ve ağır bir yapıya sahiptir. Nadir toprak elementi olarak adlandırılan elementler şunlardır:

Samaryum elementi

Lantanyum elementi

Lutesyum elementi

Neodinyum elementi

İterbiyum elementi

Praseodinyum elementi

Seryum elementi

Tulyum elementi

Gadolinyum elementi

Prometyum elementi

Skandiyum elementi

Disprosyum elementi

Erbiyum elementi

Terbiyum elementi

Holbiyum elementi

İtriyum elementi

Petrol arıtma, tekstil, elektronik gibi birçok farklı alanda bu elementler kullanılmaktadır. Son derece değerli olan bu elementlerle ilgili en merak edilen konulardan biri nadir toprak elementi hangi ülkelerde var konusudur. Çin başta olmak üzere; Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan gibi birçok ülkede bu toprak elementlerinin imalatı yapılmaktadır.