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Giriş Tarihi: 14.2.2023 11:38 Son Güncelleme: 14.2.2023 11:39

Naftalin Nedir? Naftalin Ne İşe Yarar, Formülü Nedir, Zararı Var Mı?

Naftalin, evlerde yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Peki, naftalin nedir ya da e işe yarar diye hiç merak ettiğiniz mi? Naftalin insana zarar verir mi? Bu madde genellikle sık kullanılmayan çamaşırların arasına konulur. Naftalin formülü nedir? Bu maddenin polar mı apolar mı olduğu da merak edilenler arasındadır. Naftalin suda çözünür mü gibi merak edilen soruları sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

Naftalin Nedir? Naftalin Ne İşe Yarar, Formülü Nedir, Zararı Var Mı?

Naftalin nedir sorusunu araştırırken kelime anlamı için sözlükten istifade edebilirsiniz. Naftalin insana zarar verir mi gibi konuları da araştırmak isteyebilirsiniz. Kimya derslerinde naftalin formülü nedir şeklinde ders konuları da vardır. Bu derslerde naftalin polar mı apolar mı sorusuna da cevap bulmanız mümkündür. Bahse konu maddenin zararlı olup olmadığını bu sayede anlayabilirsiniz. Naftalin suda çözünür mü sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Naftalin Nedir?

Naftalin Fransızca kökenli bir sözcüktür. Bu kelime Fransızca naphtaline sözcüğünden dilimize geçmiştir. Naftalinin Türkçe karşılığı incelendiğinde ise "petrol bazlı kokulu madde" anlamına gelir.

Naftalin geçmişten günümüze yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Söz konusu madde esasında kimyasal bir bileşendir. Naftalinin kimyasal formülü C₁₀H₈'dir. Bileşenin okunuşu ise "hidrokarbon"dur.

Naftalin Ne İşe Yarar?

Naftalinin yapım aşamasında orta ve ağır yağlar arındırılır. Bu yağlar maden kömürünün damıtılması sonucunda elde edilir. Naftalinin dış görünümü beyaz renkli olup pul biçiminde, billur yapılıdır. Fiziksel olarak katı formdadır.

Naftalinin kendine has keskin bir kokusu vardır. Bu keskin koku, kullanıldığı yerde böcek, güve gibi hayvanların giyeceklerden ya da ortamdan uzak durmasını sağlar. Özellikle kumaş, kürk ya da battaniye gibi maddeleri korumak için naftalininin yaygın olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Söz konusu madde aynı zamanda malzemenin kullanım ömrünü de artırır. Naftalin aynı zamanda sağlığa zararlı etkisi olmayan bir maddedir.

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Naftalin Nedir? Naftalin Ne İşe Yarar, Formülü Nedir, Zararı Var Mı?
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