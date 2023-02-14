Naftalin Nedir? Naftalin Ne İşe Yarar, Formülü Nedir, Zararı Var Mı?

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Naftalin Nedir?

Naftalin Fransızca kökenli bir sözcüktür. Bu kelime Fransızca naphtaline sözcüğünden dilimize geçmiştir. Naftalinin Türkçe karşılığı incelendiğinde ise "petrol bazlı kokulu madde" anlamına gelir.

Naftalin geçmişten günümüze yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Söz konusu madde esasında kimyasal bir bileşendir. Naftalinin kimyasal formülü C₁₀H₈'dir. Bileşenin okunuşu ise "hidrokarbon"dur.

Naftalin Ne İşe Yarar?

Naftalinin yapım aşamasında orta ve ağır yağlar arındırılır. Bu yağlar maden kömürünün damıtılması sonucunda elde edilir. Naftalinin dış görünümü beyaz renkli olup pul biçiminde, billur yapılıdır. Fiziksel olarak katı formdadır.

Naftalinin kendine has keskin bir kokusu vardır. Bu keskin koku, kullanıldığı yerde böcek, güve gibi hayvanların giyeceklerden ya da ortamdan uzak durmasını sağlar. Özellikle kumaş, kürk ya da battaniye gibi maddeleri korumak için naftalininin yaygın olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Söz konusu madde aynı zamanda malzemenin kullanım ömrünü de artırır. Naftalin aynı zamanda sağlığa zararlı etkisi olmayan bir maddedir.