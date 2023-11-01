Naftalin Suda Çözünür Mü? Naftalin Suya Atılırsa Ne Olur, Erir Mi?

Naftalinin genel kullanım sebebi böcekler ve zararlı organizmaların naftalin sayesinde kontrol edilebilmeleridir. Naftalin kullanımı her ne kadar gerekli olsa da naftalin sağlık açısından uzun süreli solunduğunda insana zarar verebilmektedir. Bu nedenle naftalin suda çözünür mü, suya atılırsa ne olur ve erir mi gibi konuların cevabıyla birlikte naftalinin iyi havalandırılmış bir ortamda saklanması gerektiği de bilinmelidir.

Naftalin Suda Çözünür Mü?

Naftalinin suda tam olarak çözüldüğünü söylemek mümkün değildir. Naftalin suya atıldığında çok düşük bir oranda çözünmektedir ve hidrofobik bir bileşik olduğu için suyla iyi karışamaz.

Suda çözünme oranı oldukça düşük olan naftalin, çözeltinin sıcaklığına ve naftalin miktarına bağlı olacak şekilde sınırlı bir miktarı çözebilmektedir. Ayrıca soğuk su içinde daha az çözünme gerçekleşecektir.

Naftalin Suya Atılırsa Ne Olur?

Naftalin suya atıldığında erime noktası son derece yüksek olduğu için (yaklaşık 80-82 derece arası) erimeyecektir. Bunun yerine suda çözünmüş çok küçük naftalin parçacıkları oluşma ihtimali çok yüksektir.

Bu çözelti hızlı bir şekilde soğuduğunda da çözünmüş naftalin parçacıkları yeniden katı hale gelerek çözeltinin içerisinde çökeltiler gelmesine sebep olabilmektedir.

Naftalin Suya Atılırsa Erir Mi?

Naftalinin suda çözünürlüğü çok düşük bir madde olduğu için suya naftalin eklemek pek mantıklı bir yöntem değildir. Naftalin suda çözünmek yerine suyun içinde belirgin çökeltiler oluşturacak ve erimeyecektir.