Nail Olmak Ne Demek? Şerefine Nail Olmak Ne Anlama Gelir, Eş Anlamlısı Nedir?

Türkçede sıklıkla karşımıza çıkan ifadelerden nail olmak ne demek diye merak edenler olabilir. Nail ne demek diyenler için bu sözcük, aslen Arapça kökenlidir ve "kazanan" anlamına gelir. Şerefine nail olmak ne anlama gelir diye soranlar, bunun ulaşılması güç bir seviyeyi hak etmek olduğunu bilmelidir. Nail olmak cümle içinde kullanımı nasıldır diye araştıranlar olabilir. Peki nail eş anlamlısı nedir? Nasıl kullanılır?

Nail Olmak Ne Demektir?

Dilimize Arapçadan geçen nail kelimesinin Türkçe karşılığının ne olduğu birçoğu tarafından merak edilir. Bu sözcüğün anlamı ise "kazanan"dır ve "nail olmak" şeklinde kullanılır. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu ifadenin anlamı aşağıdaki gibidir:

Ulaşmak

Kavuşmak

Erişmek

Görüldüğü üzere nail olmak ifadesi, bir kişinin hak edilmesi zor bir konumu elde etmesi, yüksek bir mertebeye gelmesi, makam ve mevki sahibi olması gibi durumlarda kullanılır. Şerefine nail olmak da aynı şekilde, bir şerefe erişmek, ona layık bir kişi olmak, hak ettiğini bulmak anlamına gelir.

Nail Olmak Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

"Şerefine nail olmak" veya sadece "nail olmak" ifadeleri, bir kimsenin yüksek bir mertebeye ulaştığını ve buna yakıştığını belirtmek için kullanılır. Bu kavram ile yeni tanışan kişiler, cümle içinde nasıl kullanıldığını ve hangi durumlar için söylendiğini öğrenmek isteyebilir. Bunun için bazı örnekleri incelemekte yarar vardır. Aşağıda, içinde "şerefine nail olmak" ve "nail olmak" ifadelerinin yer aldığı cümleler verilmiştir. Bunlar şu şekildedir:

Yüce Allah (c.c.), cennetine girmeye nail olan kullarından eylesin!

Hz. Hızır'ı (as.) rüyasında görme şerefine nail olmak herkese nasip olmaz.

Çekilen tüm dertlerin sonunda elbette bir gün ecre nail olmak mümkündür.