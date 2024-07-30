Nakilde de şampiyon İstanbul Erkek oldu

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan ilk nakil uygulamasının sonuçları önceki gün açıklandı. İlk merkezi yerleştirme sonuçlarına göre 150 öğrencisinin tümünü 500 tam puandan alarak kontenjanını 500 puanla kapatan tek okul olan İstanbul Erkek Lisesi nakil uygulamasında da şampiyonluğunu korudu. Nakil dönemine girerken 1 boş kontenjanı olan lise, bu öğrencisini de 500 puandan aldı ve yine puanı 500 oldu. Tarihinde ilk kez ikinci sıraya düşen Galatasaray Lisesi'nin ise ilk nakil yerleştirmesinde puanı 0,338 düşerek 494,8 oldu. İkinci nakil başvuruları ise 2 Ağustos'a kadar sürecek. Sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.