Nakilde son kontrol zamanı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ikinci ve son nakil dönemi bugün sona eriyor. İlk nakil sonuçlarının ardından öğrencilerin okul değiştirmesiyle bazı liselerde yeni boş kontenjanlar oluştu. Bu nedenle daha önce kontenjanı bulunmayan ya da ulaşılması zor görünen bazı okullarda ikinci nakil için yeni fırsatlar ortaya çıkabiliyor. Öğrenci ve velilerin daha önce baktıkları kontenjanlarla yetinmeyip güncel tabloyu yeniden incelemeleri gerekiyor. Ancak boş kontenjan bulunması tek başına yerleşme garantisi anlamına gelmiyor. Özellikle gözde liselerde bir ya da birkaç kişilik boşluk için çok sayıda öğrenci yarışabiliyor. Bu nedenle okulun kontenjanıyla öğrencinin yüzdelik dilimini birlikte değerlendirmek önem taşıyor.

BUNLARA DİKKAT

Güncel boş kontenjanlara yeniden bakın. İlk nakilden sonra tablo değişmiş olabilir.

Okulun yüzdelik dilimi ile kendi yüzdelik diliminizi karşılaştırın.

Birkaç kişilik boş kontenjanın "kesin yerleşirim" anlamına gelmediğini unutmayın.

Listenizin tamamını ulaşılması çok güç okullardan oluşturmayın.

Başvurunun sisteme kaydedildiğinden ve gerekli onayın tamamlandığından emin olun.